۸ اثر منقول فرهنگی و تاریخی اصفهان ثبت ملی شد

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ملی ۸ اثر منقول فرهنگی و تاریخی استان اصفهان در فهرست آثار ملی منقول کشور خبر داد.

وی افزود: این آثار شامل کتیبه چوبی مسجد باباعبدالله نائین، ۲ جلد دیوان خاقانی و وصال، ۳ عدد قالیچه سجاده‌ای کتیبه دار، درب دو لنگه مسجد جامع میمه و زنگ حیدری حسینیه امام حسین نوش‌آباد است که لوح ثبت آن‌ها طی روزهای گذشته به استاندار اصفهان ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با ثبت این ۸ اثر، تعداد آثار تاریخی فرهنگی منقول استان اصفهان که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است به ۴۹ عدد افزایش یافت.