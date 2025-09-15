یاوران وقف خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در همایش استانی یاوران وقف خراسان جنوبی از ۱۰ نفر از هیات امنای موقوفات و واقفان و متولیان موقوفات و ۱۲ نفر از یاوران رسانهای وقف تجلیل شد.
حجتالاسلام احمد رضایی در این مراسم با اشاره به اهمیت سنت حسنه وقف، اظهار کرد: وقف نه تنها باقیاتالصالحات و جلوهای از نوعدوستی است، بلکه استمرار حیات طیبه و بهترین سرمایهگذاری برای «مهاجر الیالله» محسوب میشود.
مبلغ و فعال فرهنگی خراسان جنوبی و مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی افزود: تجربه تاریخی نشان میدهد بسیاری از حوزههای علمیه، بیمارستانها، مدارس و مراکز فرهنگی با پشتوانه موقوفات توانستهاند نسلهای مختلف را از برکات خود بهرهمند کنند.
رضایی ادامه داد: هر طلبهای که در یک حوزه علمیه رشد میکند یا هر بیماری که در بیمارستان موقوفه درمان میشود، در حقیقت بخشی از ثواب آن عمل به نام واقف ثبت میگردد.
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به سیره اهل بیت (ع) گفت: امیرالمؤمنین علیهالسلام همواره توصیه میکردند که انسان در زمان حیات خود به فکر وقف و وصیت باشد، چراکه وصیت بعد از مرگ مانند نوری است که در تاریکی راه را روشن میسازد.
وی افزود: وقف علاوه بر تقویت فرهنگ تعاون و همیاری اجتماعی، نشانهای روشن از اعتقاد به معاد و توجه به آیندگان است و میتواند نقش مؤثری در کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی ایفا کند.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: امروز با توجه به نیازهای جامعه، واقفان و متولیان موقوفات باید اولویتها را بهروز کنند و در کنار حوزههای سنتی، به نیازهای جدید همچون مسائل آموزشی، بهداشتی و حتی دفاعی نیز توجه داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر صاحبان سرمایه و خیرین تنها چند ساعت وقت بگذارند و وصیتنامهای برای ساماندهی اموال خود تنظیم کنند، بسیاری از مشکلات جامعه با نیت خیرخواهانه آنان برطرف خواهد شد.
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی با تجلیل از واقفان و خادمان عرصه وقف، اظهار کرد: وقف میراث ماندگاری است که فرشتگان بر دستان واقفان آن بوسه میزنند و آثار آن تا سالیان دراز در زندگی مردم جاری خواهد ماند.
نظر شما