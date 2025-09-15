به گزارش خبرنگار مهر محمد نوذری، ظهر دوشنبه در دیدار با نجفیخواه معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان قزوین نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه قزوین از ظرفیتهای بالایی در حوزه فرهنگ، هنر و میراث تمدنی برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این ظرفیتها، استان همچنان از کمبود فضاهای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی رنج میبرد و این خلأ، مانعی جدی در مسیر شکوفایی فرهنگی استان است.
نوذری با تأکید بر ضرورت تسریع در احداث تالار مرکزی شهر، کتابخانه مرکزی، سالنهای کنسرت و مراکز فرهنگی و هنری استاندارد، افزود: حمایت سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبارات این پروژهها میتواند جایگاه فرهنگی قزوین را در سطح ملی ارتقا دهد و زمینهساز رشد اجتماعی و فرهنگی نسلهای آینده باشد.
وی با بیان اینکه قزوین نهتنها در تاریخ ایران، بلکه در تمدن اسلامی جایگاه ویژهای دارد، ادامه داد: این استان با داشتن چهرههای برجسته علمی، هنری و دینی، شایسته زیرساختهایی است که بتواند میزبان رویدادهای ملی و بینالمللی فرهنگی باشد.
نوذری همچنین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی، صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه سرمایهگذاری در آرامش روانی، نشاط اجتماعی و هویت فرهنگی مردم است و اگر امروز در این مسیر گام برنداریم فردا با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی گستردهتری مواجه خواهیم شد.
