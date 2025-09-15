دستگیری حفاران غیرمجاز در کاشان

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی دریافت گزارشی از منابع محلی مبنی بر انجام عملیات حفاری مشکوک در یکی از مناطق شهرستان کاشان، تیم عملیاتی یگان حفاظت این اداره با همکاری کلانتری شهر نیاسر به محل اعزام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: در جریان این عملیات مشترک، پنج نفر در حال انجام حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و ادوات مورداستفاده آنان نیز کشف و ضبط شد. متهمین نیز پس از تفهیم اتهام، به همراه تجهیزات کشف‌شده به‌منظور طی مراحل قانونی به کلانتری نیاسر منتقل شدند.

عبدالله زاده ضمن تأکید بر لزوم صیانت از میراث‌فرهنگی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز از همکاری مؤثر نیروهای انتظامی و مشارکت شهروندان در گزارش موارد مشکوک قدردانی کرد.