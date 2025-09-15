ساختار جدید حراست شوراها برای تصویب به دولت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر موسیالرضا حاجیبگلو ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر قم گفت: در قانون اساسی، شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی هر دو بهعنوان نهادهای منتخب مردم تعریف شدهاند و مجلس در سطح ملی و شوراها در سطح محلی و بر همین اساس مقرر بود شورای عالی استانها امکان ارائه طرحهای قانونی، رفع تبعیضها و ورود به برنامههای عمرانی و فرهنگی را داشته باشد، اما در عمل این ظرفیتها بهطور کامل محقق نشده است.
حاجیبگلو ابراز کرد: هماکنون دستگاههای متعدد بر شوراها نظارت میکنند، در حالیکه هیچ نهادی نباید ناظر بر نمایندگان مردم باشد و این رویکرد موجب تضعیف جایگاه شوراها شده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات شورای عالی استانها طی یک سال گذشته گفت: اصلاح شرایط تحصیلی و سوابق لازم برای انتخاب شهرداران، تلاش برای حذف نظارتهای غیرقانونی از جمله کمیته انطباق و افزایش اختیارات شوراها در برابر دولت، از جمله گامهای عملی برای تقویت جایگاه شوراها بوده است.
وی افزود: در حال حاضر بهطور متوسط هر هفته دو دستور شورای عالی استانها در دستور کار دولت قرار میگیرد و تشکیل مجمع مشورتی با حضور نمایندگان ۳۱ مرکز استان و ارسال مصوبات به دولت نیز در این راستا انجام شده است.
حاجیبگلو با بیان اینکه بیمه اعضای شورا در دولت تصویب شده است، از تدوین ساختار جدید حراست شوراها نیز خبر داد و افزود: این ساختار بهگونهای طراحی شده که از شهرداریها مستقل باشد و برای تصویب به دولت ارائه شده است.
رئیس شورای عالی استانها در پایان تأکید کرد: شوراها باید استقلال رأی داشته باشند و هیچ دستگاهی نباید شأن و جایگاه نمایندگان مردم را تحتالشعاع قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای خدمت، شهدای مقاومت، شهید آیتالله رئیسی و شهدای اقتدار، اظهار کرد: همه ما خادمان اهلبیت (ع) هستیم و باید با اخلاص در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.
وی با اشاره به ریشههای مردمی انقلاب اسلامی افزود: امام راحل (ره) از سال ۴۲ بر نقش مردم در پیروزی انقلاب تأکید داشت و شهید بهشتی نیز بارها شوراها را در قانون اساسی بهعنوان یکی از ارکان اصلی مردمسالاری دینی معرفی کرد. با این حال امروز شوراها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند.
