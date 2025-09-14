هیچ مقام دولتی حق دخالت در امور داخلی شوراها را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، موسیالرضا حاجیبگلو صبح یکشنبه با حضور در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با ادای احترام به شهدای خدمت، شهدای جبهه مقاومت و شهدای دفاع از اقتدار ملی، اظهار کرد: از حضور در جمع اعضای شورا و شنیدن مستقیم دغدغههای آنان خوشحال است.
وی تأکید کرد: نگرانیهای مطرحشده در اصفهان همان مسائلی است که در سطح ملی نیز احساس میکند، چراکه «جامعه شورایی کشور در دولتهای گوناگون با وجود گرایشهای متفاوت، روزبهروز کوچکتر شده است.»
رئیس شورای عالی استانها نقش شوراها را فراتر از وظایف مصرح در قانون دانست و گفت: اگر شهرداریها و شوراها نباشند، بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متوقف خواهد شد؛ با این حال، اغلب این خدمات به نام دولت ثبت میشود، امری که او مثبت اما نیازمند تعامل بیشتر دولت با شوراها میداند.
وی با مرور جایگاه شوراها در قانون اساسی، به اصول ششم تا صد و ششم اشاره کرد: شوراها همتراز مجلس و موظف به برنامهریزی، نظارت و مقابله با تبعیض هستند.
به گفته حاجی بگلو شوراها نهادی مستقل هستند و دخالت مدیران اجرایی یا دستگاههای دولتی در امور داخلی یا انتخابات هیئترئیسه، مغایر قانون اساسی است.
حاجیبگلو، لزوم کسب رأی اعتماد شورای استان برای انتصاب استانداران و فرمانداران توسط دولت را از پیشنهادات برای افزایش اختیارات شوراها دانست و گفت: اولویت اصلاح قانون شوراها، ایجاد پیوند مستقیم میان شوراهای شهرهای بزرگ و شورای عالی استانها و تشکیل مجمع مشورتی ۳۱ مرکز استان برای بررسی تخصصی طرحها است.
رئیس شورای عالی استانها در حوزه مالی، بر تعیین حسابرسان مستقل برای شفافسازی سهم استانها از مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد و گفت: هرچند این اقدام ممکن است با مخالفت برخی همراه باشد.
وی همچنین به اهمیت مدیریت یکپارچه شهری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: شرط اصلی واگذاری وظایف دولتی به شهرداریها انتقال منابع مالی مرتبط است.
حاجیبگلو اصفهان را استانی با ظرفیتهای عظیم، استانداری مردمی و شورای شهری نخبهگرا معرفی کرد و از پیشرفت نمایشگاه بینالمللی و معماری اسلامی آن تمجید کرد و افزود: زایندهرود میراث ملی است و انجام اقدام اساسی و ملی برای احیای آن امری ضروری تلقی میشود.
