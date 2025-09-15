شهرستان گناوه نیازمند انبار مواد غذایی تنظیم بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل غله استان بوشهر اظهار کرد: بمنظور اهمیت حفظ امنیت غذایی، آمادگی در شرایط بحرانی و موقعیت راهبردی شهرستان، تأمین و تجهیز انبارهای مناسب برای نگهداری و ذخیره سازی اقلام اساسی بخصوص جهت ذخیره آرد ضرورت دارد.

وی افزود: مهیا شدن انبار برای ذخیره‌سازی هدفمند و اصولی کالاهای اساسی می‌تواند در مواقع بحران، توزیع منظم و پایدار را تضمین کند.

فرماندار گناوه بیان کرد: دسترسی آسان با قیمت مناسب به کالاهای اساسی این روزها از مطالبات اصلی مردم از دولت به شمار می‌رود و از سوی دیگر تولید و تأمین این دسته از محصولات به همراه نظارت بر توزیع آنها که از آن به عنوان «تنظیم بازار» یاد می‌شود از دغدغه‌های اصلی دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین موضوع، مدیریت و اشرافیت لازم بر بازار است تا خروجی آن منجر به آرامش و رضایت عموم مردم باشد.

فرماندار گناوه تاکید کرد: باتوجه به موقعیت راهبردی و گردشگرپذیر بودن شهرستان، می‌طلبد همه دستگاه‌ها در کنار همدیگر و با تعامل و هم افزایی در زمینه پیشرفت و توسعه ورفع نیازهای اساسی شهرستان قدم‌های مثبتی برداریم.

اهمیت کیفیت نان در سلامت مردم

اسفندیاری بیان داشت: این شهرستان به عنوان پشتیبان و پسکرانه جزیره خارگ که بخشی از شهرستان بوشهر است، در زمینه تامین مواد و مایحتاج ضروری این منطقه مهم نفتی بسیار نقش اساسی ایفا می‌کند که نشان‌دهنده موقعیت راهبردی این منطقه است.

فرماندار گناوه با تأکید بر اهمیت کیفیت نان در سلامت مردم، اعلام کرد: باتوجه به اینکه نان، قوت بیشتر مردم است، باید با نظارت مستمر بر زنجیره گندم، آرد و نان، از عرضه نان بی‌کیفیت جلوگیری شود.

وی راه اندازی نانوایی سیار در شهر را ضروری دانست و گفت: فرمانداری آمادگی لازم برای عملیاتی کردن این نیاز شهر را دارد.

اسفندیاری افزود: مجهز کردن نانوایی‌ها به ژنراتور برق در مواقع قطعی و بحرانی ضروری است که در این زمینه تعدادی تجهیز شدند و مابقی نیز از این دستگاه باید بهره مند شوند.

فرماندار گناوه با ابراز رضایت از عملکرد اداره غله و کارگروه تنظیم بازار شهرستان، گفت: در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حوزه آردونان و تنظیم بازار، موفق عمل شد که مرهون تلاش و زحمات مجموعه حاکمیت در شهرستان بوده است.