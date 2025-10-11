به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه مراسم گرامیداشت هفته استاندارد افزود: اهمیت اداره استاندارد آن قدر بالا و حائز اهمیت است که اگر صحیح و درست و علمی امورات محوله خود را انجام دهد، قطعاً در رشد و توسعه لازم شهرستان بخصوص در حوزه گردشگری نقش مستقیمی را ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اهمیت نظارت اداره استاندارد بر بازار تجاری موجب رونق هرچه بیشتر گردشگری شهرستان می‌شود، گفت: در صورتی که یک کالای بی کیفیت به بازار جهت عرضه دست مصرف کننده برسد مطمنا نگاه آنها به بازار تغییر و تبعات خوبی دربر نخواهد داشت.

فرماندار گناوه ادامه داد: محورهای توسعه شهرستان برپایه گردشگری، شیلات، امور بندری، تجارت و بازرگانی همگی با یکدیگر مرتبط هستند که در این میان بازار شهرستان به عنوان یک بازار عرضه کننده کالا باید استانداردهای لازم را داشته باشد.

فرماندار گناوه با گرامیداشت هفته استاندارد، گفت: هر چقدر در انجام امور به جایگاه و مقوله استاندارد اهمیت قابل شویم، بسیار برای جامعه نتیجه بخش و سودمند خواهد بود.

اسفندیاری با اشاره به اینکه اگر در کارمان دقت و اشرافیت لازم را داشته باشیم مطمئناً اتفاقات خوبی را به دنبال خواهد داشت: افزود: اعتمادسازی، تخصص، سواد کاری و احترام به حقوق مصرف کننده باید سرلوحه کاری ما مسئولان و کارکنان قرار گیرد.

فرماندار گناوه بیان کرد: وظیفه خود می دانم از تلاش و زحمات رئیس و مجموعه اداره استاندارد شهرستان و استان بوشهر قدردانی کنم زیرا که تلاش آنها در راستای اهمیت به سلامت و ایمن سازی جامعه است.

وی افزود: بنا به تاکید وافری که رئیس جمهور بر استفاده از همه ظرفیت‌ها در کشور دارد، به تبع ما در شهرستان تمام تلاش و سعی خود را خواهیم کرد که از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده لازم را ببریم.