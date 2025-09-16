به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به دغدغههای خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس، اظهار کرد: کنترل قیمت نوشتافزار و پوشاک دانشآموزی باید در اولویت دستگاههای نظارتی و اصناف استان باشد.
کیانمهر از بازرسان بازار خواست نظارت خود را با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی و بدون برخوردهای تند انجام دهند.
وی همچنین به افزایش غیرمنطقی قیمت نان، بهویژه نانهای کنجدی انتقاد کرد و گفت: هیچ واحد صنفی حق ندارد هزینههای اضافی را به اجبار به مشتریان تحمیل کند. برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان درباره بازار مرغ نیز گفت: با وجود تولید مرغ در استان گلستان، متأسفانه در برخی مناطق قیمتها بالاتر از استانهای غیر تولیدی است و از اتحادیهها و تولیدکنندگان خواسته میشود همکاری لازم را برای تثبیت قیمتها داشته باشند.
کیانمهر تأکید کرد: نجابت و همراهی مردم مسئولیت ما مسئولان را در حمایت از حقوق مصرفکنندگان سنگینتر کرده است و دستگاههای مرتبط باید با اقدامات هوشمندانه و مستمر از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
