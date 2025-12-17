فرماندار گناوه: نظارت مستمر بر بازار ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار این شهرستان با تاکید بر اهمیت کمیت و کیفیت نان و رعایت مسائل بهداشتی در فرآیند پخت نانوایی‌های شهرستان گفت: رعایت این موارد به‌طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است و باید با حساسیت ویژه دنبال شود.

وی افزود: با توجه به اینکه نان یکی از اصلی‌ترین نیازهای مصرفی خانوارها است، برای دسترسی شهروندان به نان با کیفیت، کارگروه آرد و نان باید نظارت‌های خود را بر نانوایی‌ها تشدید کند.

فرماندار گناوه گفت: انبارهای ذخیره اقلام ضروری از جمله آرد در شرایط بحرانی بسیار مهم و از نیازهای مهم شهرستان است.

وی ادامه داد: اجرای سیاست‌های تشویقی برای نانوایی‌های نیز در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

لزوم تشدید نظارت بر بازار

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر بازار از طریق برپایی گشت‌های مشترک در طول هفته اجرایی شود.

وی ادامه داد: نظارت بر بازار باید به شکل ویژه تشدید و با متخلفان به صورت مستمر و بدون اغماض برخورد قاطع شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه گفت: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن به‌صورت ملموس توسط مردم احساس شود و منجر به کاهش نگرانی‌ها و دغدغه‌های عمومی در حوزه بازار شود.

اسفندیاری با اشاره به شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت اقلام موجود، به‌ویژه در آستانه شب یلدا افزود: دستگاه‌های متولی موظفند با تشکیل تیم‌های مشترک نظارتی، به‌صورت میدانی در بازار حضور یابند و ضمن رصد مستمر قیمت‌ها و اقلام پرمصرف، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با همکاری دستگاه قضائی برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: از اعضای کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار شهرستان انتظار می‌رود با هم افزایی، همدلی و تعامل بین بخشی بر اساس وظایف محوله و در چارچوب قانون نسبت به تصمیمات و مصوباتی که در این جلسه اتخاذ می‌شود، به نحو احسن در دستور کار و اجرایی کنند.