به گزارش خبرگزاری مهر، مختار خانی در این زمینه از اطفای حریق ناشی از آتشسوزی مقادیر زیادی لاستیک در حاشیه شهر ارومیه توسط مأموران اجرایی این اداره خبر داد و اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر انتشار حجم وسیعی از دود در بزرگراه شهید کلانتری، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو به منظور جمعآوری سیم داخل لاستیکها اقدام به آتشزدن آنها میکنند که این کار منجر به انتشار حجم زیادی از آلایندههای سمی در هوا میشود؛ موادی که به شدت برای سلامت انسانها مضر هستند. در این مورد نیز تعداد زیادی لاستیک در حاشیه جاده شهید کلانتری، پیش از روستای بوربور دپو و به آتش کشیده شده بود که با حضور مأموران این اداره آتش مهار شد.
خانی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن انواع پسماندها از جمله لاستیک در فضای باز و معابر عمومی ممنوع است و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این اقدام جرم محسوب میشود.
وی تأکید کرد: لاستیکسوزی تنها یکی از ابعاد آسیبهای زیستمحیطی است و مقابله با آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مشارکت مردم است.
نظر شما