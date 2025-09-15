تغییر الگوی کشت برای نجات دریاچه ارومیه در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، اظهار کرد: وزارت جهاد ضمن اینکه تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار دهد دولت نیز باید به جای اتکای صرف به کشاورزی، مشاغل صنعتی را در منطقه توسعه دهد تا فشار بر منابع آبی کاهش یابد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با انتقاد از عملکرد و کوتاهی دولت‌ها در خصوص احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: با وجود تشکیل ستاد احیا در دوره‌های مختلف، رضایت عمومی از عملکرد آن وجود ندارد وکوتاهی مسئولان در سال‌های گذشته باعث شد هزینه‌های احیای دریاچه چند برابر شود.

ممکان با اشاره به تبعات نگران کننده خشک شدن دریاچه ارومیه اضافه کرد: بی‌توجهی به بحران دریاچه ارومیه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای استان‌های همجوار و حتی کل کشور به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: خشکی دریاچه ارومیه تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست بلکه، این موضوع به تهدیدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است که در آینده شاهد افزایش بیماری‌ها در استان‌های اطراف خواهیم بود و هزینه‌های سنگینی بر اقلیم و بخش کشاورزی منطقه تحمیل خواهد شد.

ممکان همچنین خشکسالی‌های اخیر، تبخیر بالای آب و کاهش بارش‌ها را از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی دریاچه برشمرد و خاطرنشان کرد: گر اراده‌ای جدی و هماهنگ میان همه دستگاه‌ها ایجاد نشود، فرصت برای احیای دریاچه از دست خواهد رفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: تغییر نوع کشت، کاشت محصولات کم آب بر و تغیر شیوه آبیاری می‌تواند گامی مؤثر برای جلوگیری از کاهش آب دریاچه ارومیه باشد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به آذربایجان غربی سفر می‌کنند

ممکان از سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی وضعیت شاخص‌های این بخش به استان خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در استان از نزدیک در جریان مشکلات بخش خصوصی، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار خواهند گرفت.

وی بازدید میدانی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس صنایع و واحدهای تولیدی استان، بازدید از مرز سرو، شناخت چالش‌ها، مشکلات و بازدید میدانی، دیدار با فعالین اقتصادی، بخش خصوصی را از برنامه‌های این سفر دانست و گفت: پس از دیدار با فعالین اقتصادی، بخش خصوصی و دیگر بخش‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک مسئولان استانی به تهران دعوت شده و با حضور آنها مصوبه‌ای در راستای حل مشکلات احصا شده توسط اعضای کمیسیون انجام می‌گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت مرز اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی از ظرفیت مهمی چون مرز برخوردار است ظرفیتی که می‌توان از آن به نحو مطلوبی استفاده کرد و حتی در دور زدن تحریم‌ها از ان بهره برد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم وجود ندارد تا استان به هاب اقتصادی تبدیل شود، افزود: مباحث اقتصادی یکی از مشکلات اساسی کشور و استان است و باید فرصتی برای مردم استان فراهم شود تا مشکلات اقتصادی آنها حل شود.