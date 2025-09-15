آماده ارائه راهکارهای علمی برای حل معضلات آب، انرژی وامنیت غذایی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، در تشریح جزئیات تفاهمنامه همکاری با معاونت راهبردی ریاستجمهوری، با تأکید بر اینکه پیوند خرد دانشمندان با توان اجرایی مسئولین میتواند کشور را از چالشهای مهم نجات دهد، از آمادگی کامل این فرهنگستان برای ارائه راهکارهای علمی و بومی در حوزههای استراتژیک و بحرانی کشور خبر داد.
مخبر دزفولی ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن این فرصت و پیشقدمی دولت برای تقویت ارتباط با مجامع علمی، فرهنگستان علوم را گنجینهای ارزشمند از دانشمندان برجسته و یک ظرفیت قابل توجه برای کل نظام توصیف کرد که باید بسیار بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
اعتقاد راسخ به پیوند علم و اجرا
رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به تجربیات خود در نظام علمی و فناوری کشور و ارتباط با سیاستگذاران، اظهار داشت: اعتقاد من بر این است که پیوند این دو مجموعه میتواند کشور را از بسیاری چالشها نجات داده و به سمت جلو هدایت کند. راهکارهای علمی که از سوی دانشمندان پیش روی مسئولین اجرایی قرار میگیرد، میتواند کشور را از بعضی از معضلاتی که با آن مواجه هستیم، به سمت موفقیت و پیشرفت ببرد.
وی افزود که این باور در دولت و شخص رئیس جمهور نیز وجود دارد و تأکید ایشان بر این است که از فرهنگستان باید خروجی عالمانهای برای کار اجرایی و راهکار مشکلات کشور پیدا بکنیم.
اتاقهای فکر تخصصی؛ از بحران آب تا هوش مصنوعی
مخبر دزفولی با اشاره به اقدامات و تحولات جدید در فرهنگستان علوم، از تشکیل کارگروههای تخصصی و اتاقهای فکر در حوزههای حیاتی کشور خبر داد و تأکید کرد که این فرهنگستان دیگر خود را به علوم سنتی محدود نکرده است.
وی به برخی از این حوزهها اشاره کرد: کارگروههای تخصصی در زمینههایی چون بحران آب و ناترازی منابع آبی، انرژی و بهویژه انرژیهای تجدید پذیر، امنیت غذایی، و مسائل زیستمحیطی فعال شدهاند و راهحلهای مبتنی بر مستندات علمی و متناسب با اقتضائات بومی و اقلیمی کشور ارائه میدهند.
وی ادامه داد: با نگاه به آینده، کارگروههای علمی پیشرفتهای در حوزه هوش مصنوعی و کوانتوم با حضور بهترین دانشمندان کشور تشکیل شده است.
رئیس فرهنگستان علوم گفت: در بخش مهندسی پزشکی نیز، تلاشها بر بومیسازی و استفاده بهینه از تجهیزات متمرکز است. همچنین در حوزه واکسن، که امری حاکمیتی برای صیانت از سلامت جامعه محسوب میشود، کارگروه ویژهای در حال فعالیت است.
انتقاد از خامفروشی ثروتهای ملی
رئیس فرهنگستان علوم با ذکر یک مثال، به هدر رفت ثروت ملی در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر تنوع گیاهی است و بیش از دو هزار گونه گیاه دارویی در کشور ما وجود دارد، اما ما تقریباً خامفروشی میکنیم. غربیها این ماده خام را از ما میگیرند، آن را به فرآوردههای بیولوژیک و دارویی تبدیل کرده و با قیمت چند صد برابری به دلار و یورو به خودمان میفروشند. این ثروت لایزال را داریم از دست میدهیم.
مخبر دزفولی در پایان ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهمنامه و از طریق مجرای معاونت راهبردی ریاست جمهوری، نظرات مرجع و راهکارهای علمی فرهنگستان به طور مؤثر در اختیار مسئولان اجرایی قرار گیرد و با عملیاتی شدن آنها، شاهد آثار مثبتشان در پیشرفت جامعه و زندگی مردم باشیم.
نظر شما