موافقت وزارت خارجه آمریکا با طرح فروش جنگنده‌ اف-۱۶ به پرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت جنگ آمریکا از موافقت وزارت خارجه این کشور با فروش احتمالی جنگندههای اف -۱۶ و تجهیزات مرتبط با آن به کشور پرو خبر داد.
به گفته آژانس همکاری دفاعی امنیتی آمریکا، هزینه این طرح حدود ۳.۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است و توانایی نیروی هوایی پرو برای کنترل حریمهوایی مستقل، دفاع از مرزهای خود و انجام حملات نقطهزن هوا به زمین در پشتیبانی از نیروهای زمینی در عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین عملیاتهای ضدتروریستی را بهبود میبخشد.
پیمانکاران اصلی این طرح فروش شرکتهای لاکهید مارتین، صنایع هوافضای جنرال الکتریک و آرتیایکس کورپوریشین هستند.
