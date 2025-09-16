عباس عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات انسداد ۶ حلقه چاه غیرمجاز طی ۳ روز به صورت ضربتی توسط همکاران امور منابع آب بوکان و با اخذ دستور قضائی و رضایت مالکین چاهها در موقعیت روستاهای سراب، علی آباد و ناچیت انجام شد.
️ مدیر منابع آب بوکان افزود: با مسلوب المنفعه شدن این چاهها به مقدار ۴۳ هزار متر مکعب آب در آبخوانهای شهرستان بوکان صرفهجویی شدهاست.
عباسی تصریح کرد: این چاههای غیرمجاز با دبی متوسط یک و نیم لیتر در ثانیه و با متوسط عمق ۳۰ متر بودند و مجموع انسداد چاههای غیرمجاز شهرستان بوکان از ابتدای سال جاری به عدد ۳۱ حلقه چاه رسید.
مدیر منابع آب بوکانبا اشاره به اهمیت انسداد چاههای غیرمجاز جهت جلوگیری از افت آبخوانهای شهرستان و تعادل بخشی این منابع آبی استراتژیک خصوصاً در شرایط خشکسالی بی سابقه سال جاری، بر مستمر بودن اقدامات حفاظتی در این آبخوانها تاکید و خاطر نشان کرد عملیات مسلوب المنعه نمودن چاههای غیر مجاز در دستور کار این امور بوده و طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
نظر شما