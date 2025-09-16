  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

حضور دو داور تنیس روی میز در بازی‌های اسلامی

حضور دو داور تنیس روی میز در بازی‌های اسلامی

کمیته برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی، سیمین رضایی را به عنوان کمک سرداور و سهیلا تقی پور را به عنوان داور این رقابت‌ها انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، کمیته برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی پس از مشورت با فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) اسامی داوران و ناظران مسابقات تنیس روی میز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری این رقابت‌ها، سیمین رضایی به عنوان کمک سرداور مسابقات و سهیلا تقی‌پور داور بلوبج پینگ پنگ کشورمان به عنوان داور، نمایندگان ایران در این رویداد می‌باشند.

سرداور مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی حسن الامری از قطر می‌باشد و داورانی از کشورهای الجزایر، اردن، بنین، مالدیو، اوگاندا، تونس و مصر در این رقابت‌ها کار قضاوت را عهده دار می‌باشند. شایان ذکر است بازی‌های کشورهای اسلامی از ۱۷ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر ریاض برگزار می‌شود.

کد خبر 6591202
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها