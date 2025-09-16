به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، کمیته برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی پس از مشورت با فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) اسامی داوران و ناظران مسابقات تنیس روی میز بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری این رقابتها، سیمین رضایی به عنوان کمک سرداور مسابقات و سهیلا تقیپور داور بلوبج پینگ پنگ کشورمان به عنوان داور، نمایندگان ایران در این رویداد میباشند.
سرداور مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی حسن الامری از قطر میباشد و داورانی از کشورهای الجزایر، اردن، بنین، مالدیو، اوگاندا، تونس و مصر در این رقابتها کار قضاوت را عهده دار میباشند. شایان ذکر است بازیهای کشورهای اسلامی از ۱۷ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر ریاض برگزار میشود.
