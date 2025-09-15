  1. ورزش
کسب سهمیه تیمی و انفرادی و دوبل جهان توسط پینگ‌پنگ‌بازان ایران

تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان ایران جواز حضور در رقابت های تیمی، انفرادی و دوبل قهرمانی جهان را کسب کرد و بنیامین فرجی سهمیه انفرادی و دوبل رقابت های جوانان جهان را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز تیم ملی نوجوانان ایران باتوجه به رتبه بندی بازیکنان در این رده سنی جواز حضور در مسابقات تیمی و انفرادی قهرمانی جهان را بدست آورد.

تیم ملی نوجوانان ایران به همراه تیم های کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، چین تایپه و هند از طریق رنکینگ جهانی جواز حضور در قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان را کسب کردند و تیم های نیجریه، چین، ایتالیا، آمریکا و نیوزیلند از طریق قهرمانی در قاره مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست آوردند. یازده تیم که کسب سهمیه از طریق رنکینگ و قهرمانی در قاره خود را بدست آورده اند به همراه رومانی به عنوان میزبان مسابقات ۱۲ تیم حاضر در رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان در رده سنی زیر ۱۵ سال می باشند.

مبین امیری، عرشیا لرستانی و فراز شکیبا سه نفر نخست ترکیب ایران می باشند و نفر چهارم از طریق مسابقه انتخابی از میان هفت نفر برتر مسابقات انتخابی ، انتخاب خواهد شد.

در رده سنی زیر ۱۹ سال پسران نیز بنیامین فرجی با توجه به حضور در رتبه بندی دهم جهان جواز حضور در مسابقات انفرادی قهرمانی جوانان جهان را بدست آورد.

فرجی به همراه آلن از قزاقستان نیز در مسابقات دونفره قهرمانی جهان با حریفان به رقابت خواهد پرداخت.

مسابقات تنیس روی‌میز قهرمانی جوانان جهان از ۲ تا ۱۰ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.

