صعود راکت بدستان مرد و زن ایرانی در جدیدترین رتبه بندی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رتبه بندی برترین پینگ پنگ بازان دنیا در هفته سی و هشتم سال ۲۰۲۵ منتشر شد و نوشاد عالمیان با دو پله صعود در مکان ۸۰ دنیا قرار گرفت،بنیامین فرجی دومین پینگ پنگ باز برتر ایران در رتبه بندی جهانی مکان ۱۳۳ را به خود اختصاص داد، نوید شمس با یک پله صعود در جایگاه ۱۵۹ دنیا قرار گرفت، نیما عالمیان نیز با یک پله ارتقا در مکان ۱۶۲ دنیا جای گرفت و امیرحسین هدایی با صعودی دو پله ای مکان ۲۴۶ را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان، ندا شهسواری در مکان ۲۲۹ دنیا باقی ماند، شیما صفایی جایگاه ۲۸۳ خود را حفظ کرد، مهشید اشتری با سه پله صعود در مکان ۳۵۲ دنیا قرار گرفت، الینا رحیمی با صعودی پنج پله ای در جایگاه ۳۹۲ قرار گرفت و ستایش ایلوخانی با سه پله ارتقا در جایگاه ۳۹۶ دنیا ایستاد.

در بخش برترین های مردان، وانگ چوکین چینی به جایگاه نخست دنیا بازگشت، لین شیدونگ در جایگاه دوم می باشد و هوگو کالدرانو برزیلی جایگاه سوم دنیا را از هاریموتو ژاپنی گرفت.