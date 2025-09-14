  1. دین و اندیشه
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۵

مجموعه ۳۰ جلدی «استعمار شناسی ایرانی» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی» سه شنبه ۲۵ شهریور در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه «استعمار شناسی ایرانی» در سی جلد، روز سه‌شنبه هفته جاری ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور جمعی از فرهیختگان و چهره‌های درخشان علوم انسانی، فرهنگ و هنر و با همکاری شهرداری تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این مراسم در پی اجرای طرح کلان ملی «استعمار شناسی ایرانی» برگزار می‌شود. در این برنامه ملی، محققان، استادان، پژوهشگران، فرهیختگان دانشگاهی و فرهنگی، و اهالی قلم و رسانه گرد هم می‌آیند تا از مجموعه ۳۰ جلدی و پژوهشی «استعمار شناسی» رونمایی شود؛ اثری نفیس که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه و منتشر شده است.

این مجموعه ارزشمند زیر نظر دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در قالب شش مجموعه تخصصی و مستقل تدوین شده که هر یک به ابعاد مختلف پدیده استعمار پرداخته‌اند:

مجموعه اول: استعمار شناسی معرفتی و زبانی

شامل آثاری در زمینه زبان‌شناسی پسا استعماری، استعمارزدایی ذهن، روش‌شناسی گسست از استعمار نو، امپریالیسم زبانی، و تحلیل واژگان پسا استعماری است.

مجموعه دوم: استعمار شناسی نظری و فلسفی

در این مجموعه، موضوعاتی چون نقد فلسفه سیاسی جان لاک، خوانش انتقادی گفتمان شرق‌شناسی، نظریه دوقطبی‌سازی استعمارگران، و نسبت توسعه علمی با امپریالیسم بررسی شده است.

مجموعه سوم: استعمار شناسی به روایت اسناد، منابع و متون

این بخش، روایتی تحلیلی از اسناد دوره‌های صفوی، قاجار، و پسا جنگ جهانی دوم ارائه می‌دهد و شامل کتاب‌شناسی تحلیلی استعمار پژوهی، بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا، و منبع ‎شناسیِ استعمار پژوهی در جهان عرب است.

مجموعه چهارم: استعمار شناسی فرهنگی و هویتی

تمرکز این مجموعه بر تأثیر استعمار بر هویت به‌ویژه هویت دینی، آموزش، استعمار سایبری، سینما و دگرگونی‌های فرهنگی جوامع تحت سلطه است.

مجموعه پنجم: استعمار شناسی اجتماعی و اقتصادی

در این بخش به موضوعاتی چون سبک زندگی و معماری ایرانی در مواجهه با استعمار، سیاست‌های استعماری کمپانی هند شرقی، و نقش زنان مبلغ انجمن تبلیغی کلیسا در دوره قاجار پرداخته شده است.

مجموعه ششم: استعمار شناسی تاریخی و سیاسی

این مجموعه به بررسی جریان نفوذ استعمار انگلستان در ایران، نقش استعمار در مناسبات غرب آسیا و ایجاد جریان‌های تکفیری، و تأثیر ترجمه بر استعمار و استعمارزدایی در تاریخ معاصر می‌پردازد.

شایان ذکر است پیش از این، ترجمه عربی کتاب «مقدمه مطالعات عالی استعمار شناسی: سیمرغ ایرانی شناخت استعمار بر اساس سی تحقیق برتر» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و مرکز «النجف الاشرف للتالیف والتوثیق والنشر» در شهر بغداد رونمایی شده است.

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند جهت حضور و کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه نمایند یا اینکه با شماره ۳-۰۲۱۸۸۰۴۶۸۹۱ داخلی ۲۱۱ (امور ثبت‌نام همایش) تماس حاصل نمایند.

