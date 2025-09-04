ویژه برنامه ردپای استعمار در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه ردپای استعمار انگلیس در هرمزگان عصر پنجشنبه با حضور غلامرضا زعیمی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بینالمللی قشم و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه هنری هرمزگان برگزار شد.
غلامرضا زعیمی در این نشست فرضیه مهاجرت آریاییها از خارج از فلات ایران را به چالش کشید و با ارائه مستندات تاریخی و باستانشناسی، بر ریشههای بومی این قوم و مهاجرتهای درونسرزمینی آنان تأکید کرد.
وی با ارجاع به پژوهشهای آیه جهانشاهی در کتاب «آریاییها، مردها، تپورها و دیگر اقوام ایرانی»، گفت: برخلاف تصور رایج، شواهد تاریخی و زمینشناسی نشان میدهد که آریاییها مجموعهای از اقوام بومی فلات ایران بودهاند که در اثر تغییرات اقلیمی، دست به مهاجرتهای گسترده در داخل فلات و حتی به خارج از آن زدهاند.
زعیمی تأکید کرد: آریاییها نه یک نژاد خالص، بلکه اتحادیهای قدرتمند از شش قبیله بزرگ ایرانی بودند که به واسطه ائتلاف و همبستگی، تمدن خود را بنیان گذاشتند؛ این ائتلاف شامل اقوامی چون کرامانیها اجداد کرمانیهای کنونی و مکرانیها که نامشان ریشه در واژگان مک و کوران به معنای رودخانه در زبان بلوچی دارد، بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به کشف فسیل ماهیان آب شیرین در دشت لوت و دشت کویر، این مناطق را در گذشته دارای دریاچههای بزرگ آب شیرین دانست که حاکی از سرسبزی و منابع آبی فراوان در آن دوران است.
وی همچنین به نقش اقوام ایرانی در شکلگیری دریانوردی اشاره کرد و افزود: فنیقیها به عنوان دریانوردان نامدار باستان، دانش خود را از اقوام ایرانی و به احتمال زیاد از اقوام مینو یا ساکنان باستانی منطقه میناب کنونی فرا گرفتهاند. این اقوام نیز به دلیل گرم شدن تدریجی هوا و تغییرات محیطی مجبور به مهاجرت از کرانههای خلیج فارس و دریای عمان شدهاند.
زعیمی با اشاره به تصاویر شاهان هخامنشی با موها و ریشهای فرفری در کتیبهها، این ویژگیها را دلیلی بر اقامت آنان در مناطق دارای آب و هوای مرطوب و شرجی دانست و گفت: این امر میتواند تأییدی بر مهاجرت از مناطق ساحلی و غنی از آب به سمت شمال غرب و شمال شرق فلات ایران باشد؛ بر این اساس، مهاجرتهای اقلیمی در طول تاریخ، جمعیت قابل توجهی را از مناطق مرکزی و جنوبی ایران به نقاطی چون فارس، شمال غرب و حتی گرگان باستان (گرگان پرسپه، مرکز سکونت اقوام پارت) سوق داده است.
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بینالمللی قشم و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه به تشریح مضامین استعمارگری انگلیسیها در خلیجفارس پرداخت.
