کتاب «متولد کوچه ۵۳» منتشر شد؛ خاطراتی از جهادگر فعال در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «متولد کوچه ۵۳» به قلم مصطفی زمانی‌فر با محوریت زندگی و خاطرات حاج حسن امین، جهادگر دوران دفاع مقدس از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

این اثر در ۲۹۴ صفحه تدوین شده و بخش‌هایی از زندگی فردی و اجتماعی حاج حسن امین را در بستر رویدادهای معاصر ایران روایت می‌کند و با بازگویی خاطرات دوران جوانی حاج حسن امین، تصویری از شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد.

بخش‌های مختلف کتاب شامل روایت‌هایی از زندگی روزمره، روابط خانوادگی و دوستی‌ها تا فعالیت‌های اجتماعی و حضور در رویدادهای مهم آن دوره است.

خاطرات ارائه‌شده در کتاب، علاوه‌بر بیان تجربه‌های فردی، به موضوعاتی چون مبارزه در برابر بی‌عدالتی و شرایط سخت اجتماعی می‌پردازد و در عین حال، فضایی از جامعه ایران در سال‌های پیش از انقلاب را ترسیم می‌کند.

«متولد کوچه ۵۳» در قالب فصل‌های متنوع تنظیم شده است که هر بخش، بخشی از زندگی شخصی حاج حسن امین را همراه با حوادث تاریخی زمان خود بازگو می‌کند. او جهادگری فعال در دوران دفاع مقدس بود و این کتاب نه‌تنها به خاطرات فردی پرداخته، بلکه ارتباط آن‌ها با فضای عمومی کشور در آن دوره و فضای کار در جهاد سازندگی را نیز نشان داده است. در خلال روایت‌ها، مخاطب با چالش‌ها، تهدیدها و تجربه‌های زیسته‌ای روبه‌رو می‌شود که بازتابی از شرایط جامعه به شمار می‌رود.

در بخشی از کتاب آمده است:

اوایل پیروزی انقلاب، در بهمن و اسفندماه سال ۱۳۵۷، امور جاری مملکت هنوز روی ریل نیفتاده بود و به‌صورت کج‌دار و مریز پیش می‌رفت. اوضاع کاری ما در آهن‌فروشی هم عادی نشده بود و تعریفی نداشت. یک روز که از بیکاری حوصله‌ام سر رفته بود، چشمم به آرم سازمان مجاهدین خلق افتاد. تصمیم گرفتم آن را عیناً طراحی کنم. قلمی برداشتم و شروع کردم به کشیدن جزئیات؛ سلاح، داس، خوشه و همه بخش‌های آرم. بالای آن‌ها هم آیه «فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِینَ عَلَی القاعِدِینَ أجرًا عَظِیمًا» را نوشتم. از نگاه خودم کار خوب و قشنگی شده بود.

یکی از مشتری‌ها که آن را دید، خوشش آمد. از هنر من تعریف کرد و گفت: «دوست داری بیشتر با مجاهدین آشنا بشوی و جز این تشکیلات بیایی؟» من که از همه‌جا بی‌خبر بودم، پذیرفتم. او گفت: «وعده ما پنج‌شنبه در تهران، دفتر من.» سپس آدرس دفترش را داد و رفت. من هم برای اینکه بیشتر بدانم، قرار گذاشتم.

روز پنج‌شنبه همراه اصغر به محل قرار رفتیم. دفتر درون یک خانه مسکونی نسبتاً بزرگ بود. آن فرد، با کت‌وشلوار و کراوات، ریش‌تراشیده و سبیل مرتب، ظاهری آراسته داشت. آرام و شمرده با لبخند صحبت می‌کرد. به‌جز او، افراد دیگری هم با همان تیپ در چند اتاق مشغول صحبت و جذب نیرو بودند. یکی از آن‌ها مسعود رجوی بود که بعدها او را شناختم.

بعد از خروج، ذهنم درگیر آن فضا و آدم‌های داخلش شد. هرچه بیشتر فکر می‌کردم، بیشتر درمی‌یافتم که برخلاف آیه قرآنی که بالای آرم نوشته بودند، نه آن جمع مذهبی به نظر می‌رسید و نه حال و هوای مجاهدانه داشت. آن فضا هیچ جذابیتی برایم نداشت. به همین دلیل، نه من و نه اصغر، فرم را پر نکردیم و تحویل ندادیم.

انتشارات سوره مهر، کتاب «متولد کوچه ۵۳» به قلم مصطفی زمانی‌فر را در ۲۹۴ صفحه مصور و بهای ۳۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.