به گزارش خبرگزاری مهر، اولین برنامه «تا کتاب» با رویکرد «کتاب به روایت نویسنده»، شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود.
هر کتاب، داستانی دارد؛ در دل نویسندهای که برای تألیف و انتشار آن، راه پرپیچوخمی را پیموده است. روایت این داستانها انتقال تجربهای است به نوقلمانِ عرصه کتاب و ادبیات و هر آن کسی که به کتاب و کتابخوانی علاقهمند است.
«تا کتاب» به سراغ نویسندگان میرود و داستان انتشار کتابهایشان را به گوش مخاطبان میرساند. این رویداد، ضمن معرفی، رونمایی و جشن امضای آثار تازهمنتشرشده، حاشیهنویسیای بر کتابها دارد؛ اما نه آنگونه که خطی بر صفحه اول کتاب درج شود، بلکه روایت نویسندهاش را در ذهن شما به یادگار خواهد گذاشت.
در اولین رویداد «تا کتاب»، کتابهای «آنجا» نوشته تیمور آقامحمدی، «تانگوی یوز و شاهین» نوشته مهدی مافی، «گاندی و شرکا» نوشته معصومه صفاییراد و «ما اینگونه ما شدیم» نوشته بهداد دالوندی از انتشارات سوره مهر با حضور نویسندگان آنها معرفی میشوند.
«آنجا» رمانی است پیرامونِ مفهوم ایرانشهر. داستان این کتاب در جغرافیای روسیه نوشته شده و هویت ایرانی را مسئله خود میداند. «تانگوی یوز و شاهین»، روایت سفر پر از بیم و امید به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ است. نویسنده در این کتاب، حواشی بازیهای آسیایی تیم ملی را از زاویه سکوها بیان میکند. «گاندی و شرکا» سفرنامهایست خواندنی از سفر دهروزه نویسنده به هند و شهرهای بمبئی و حیدرآباد در جنوب این کشور. سفری که در دهه اول محرم انجام شده و نویسنده علاوهبر تماشای شهر، فرهنگ و قصههای مردم هند، حضور در مراسمهای عزاداری آنان را هم تجربه کرده است. کتاب «ما اینگونه ما شدیم» نیز ناداستان طنز است. کتابی خوشخوان که بهنوعی زندگینامه خودنوشت است و مخاطب را با سبک زندگی دههشصتیها آشنا میکند: از نامگذاری نوزاد تا مدرسه و تحصیل و امکانات زندگی.
این برنامه شنبه (۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴) ساعت ۱۶ در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود و حضور عموم علاقهمندان نیز در آن آزاد است.
