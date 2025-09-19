به گزارش خبرگزاری مهر، جلد سوم مجموعه «بلدچی» اثر اسماعیل سپه‌وند از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

«بلدچی» مجموعه پنج‌جلدی خاطرات اسماعیل سپه‌وند، رزمنده و نویسنده لرستانی دفاع مقدس از دوران هشت سال دفاع مقدس است که تاکنون سه جلد از آن منتشر شده است.

این مجموعه را به‌جرئت می‌توان نخستین روایت ادبی بلند از حماسه‌های دفاع مقدس در استان لرستان به شمار آورد؛ روایت حماسه از زبان کسانی که حرف‌هایی برای گفتن دارند.

جلد سوم «بلدچی» دربردارنده دوره زمانی شش‌ماهه از تاریخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۶۵‬ تا ۰۴/‏۰۶/‏۱۳۶۶‬ است. حوادث و وقایع این مقطع عبارت‌اند از بخشی از عملیات تکمیلی کربلای ۵، عملیات کربلای ۱۰، شناسایی ارتفاعات گمو، شناسایی تپه دوقلو، عملیات نصر ۴ و عملیات یال گمو.

در این جلد سعی شده است تاریخ واقعی جنگ در لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) به تصویر کشیده شود و برای اینکه مخاطبان بتوانند با شخصیت‌ها راحت‌تر ارتباط برقرار کنند، تصاویر افراد حاضر در کتاب در پایان هر فصل درج شده است.

عناوین فصل‌های جلد سوم «بلدچی» به شرح زیر است:

«تثبیت شلمچه»، «شناسایی ارتفاعات گمو»، «شناسایی شهر ماووت» و «تک عراق به یال گمو.»

بخشی از متن این کتاب:

غروبِ بیست‌وششم اسفند، یکی از بچه‌های مخابرات محور با عجله سراغمان آمد و گفت: «فرماندهی پشت بی‌سیم راکال کارتان دارد. از خرمشهر تماس می‌گیرد.» دارایی با عجله رفت. نیم‌ساعت بعد برگشت و گفت: «بچه‌ها، مأموریت عوض شده. آماده باشید فردا صبح حرکت می‌کنیم. باید به منطقه جدید برویم.» گفتم: «آقای دارایی، شوخی می‌کنی؟ چرا آمدیم و چرا باید برویم؟ کجا مهم‌تر و بهتر از دربندی‌خان؟»

حسین پرید توی حرفم و گفت: «بچه، مگر چندبار باید بگویم ارتش چرا ندارد!» بعد هم خودش گفت: «آقای دارایی، به خدا بهترین فرصت است برای گرفتن شاخ‌ها و سد دربندی‌خان. خُب دشمن حساس نیست و فقط یگان خودمان هست. کاش با قرارگاه صحبت کنی!» دارایی نقشه زیر بغلش را لول کرد و گفت: «من هم قبول دارم. از فرماندهی کل تصمیم گرفته‌اند که به منطقه جدید برویم. قرارگاه هم هیچ‌کاره است.»

انتشارات سوره مهر، جلد سوم کتاب «بلدچی» اثر اسماعیل سپه‌وند را در ۷۴۸ صفحه و بهای ۸۹۵ هزار تومان منتشر کرده است.