نیاز به ۹۰۰ تانکر آب برای نجات ۱۱۰۰ هکتار مزارع زعفران گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان گناباد با موضوع تأمین آب مزارع زعفران با اشاره به بحران کم‌آبی در مزارع زعفران اظهار کرد: با توجه به سطح زیر کشت ۳۵۰۰ هکتاری زعفران در شهرستان و مشکل کم‌آبی در حدود ۱۱۰۰ هکتار از این مزارع، نیاز ضروری به آبرسانی با تانکر برای نجات محصول احساس می‌شود.

فرماندار گناباد بیان کرد: با وجود حدود ۲۰۰ رشته قنات در منطقه براکوه هوابین که خود با مشکلات کم‌آبی مواجه هستند، آبرسانی به این مزارع تنها از طریق تانکر ممکن است و برای این منظور تأمین حداقل ۹۰۰ تانکر با ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ هزار لیتر ضروری است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اداره جهاد کشاورزی به همراه دهیاران و بخشداران موظف شدند نسبت به ارزیابی دقیق، شناسایی کانون‌های بحرانی و اولویت‌بندی مزارع نیازمند آب اقدام کنند.

زارع ادامه داد: اداره آب مسئولیت تأمین تانکرهای آب و هماهنگی برای توزیع بهینه آن را بر عهده گرفت و بخشداران و دهیاران نیز مسئولیت هماهنگی محلی و تدوین برنامه زمان‌بندی منظم برای توزیع آب را عهده‌دار شدند.

فرماندار گناباد گفت: شهرداری‌ها نیز موظف شدند در تأمین تانکر و سایر امکانات آبرسانی به روستاهای دارای چالش مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری و هماهنگی کامل، برای حل این معضل بزرگ تمامی توان خود را به کار گیرند.