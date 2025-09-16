  1. استانها
۱۰ هزار تن کود کشاورزی در استان سمنان توزیع شد

سمنان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از توزیع ۱۰ هزار و ۴۶۰ تن کود کشاورزی در این استان طی پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزان سمنان بیان کرد: در راستای تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از بهره برداران، طی پنج ماه سال جاری مقدار ۱۰ هزار و ۴۶۰ تن از انواع کودهای کشاورزی یارانه‌ای در سطح استان سمنان توزیع شده است.

وی افزود: این میزان کود شامل انواع اوره، فسفات و پتاس بوده که بر اساس نیاز زراعی و باغی شهرستان‌های مختلف استان در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته است. هدف از توزیع نهاده‌های کشاورزی افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک و ارتقای امنیت غذایی در استان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در ادامه بیان کرد: کودهای کشاورزی توزیع شده از طریق کارگزاری‌های مجاز در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته و نظارت بر روند توزیع و مصرف نیز در دستور کار کارشناسان شرکت قرار دارد.

خدابخشی در خاتمه افزود: این شرکت همواره در راستای تأمین نهاده‌های کشاورزی با کیفیت و به موقع تلاش و برنامه ریزی لازم برای توزیع کودهای مورد نیاز فصل کشت آینده نیز انجام شده است.

