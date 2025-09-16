۱۰ هزار تن کود کشاورزی در استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزان سمنان بیان کرد: در راستای تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از بهره برداران، طی پنج ماه سال جاری مقدار ۱۰ هزار و ۴۶۰ تن از انواع کودهای کشاورزی یارانه‌ای در سطح استان سمنان توزیع شده است.

وی افزود: این میزان کود شامل انواع اوره، فسفات و پتاس بوده که بر اساس نیاز زراعی و باغی شهرستان‌های مختلف استان در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته است. هدف از توزیع نهاده‌های کشاورزی افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک و ارتقای امنیت غذایی در استان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در ادامه بیان کرد: کودهای کشاورزی توزیع شده از طریق کارگزاری‌های مجاز در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته و نظارت بر روند توزیع و مصرف نیز در دستور کار کارشناسان شرکت قرار دارد.

خدابخشی در خاتمه افزود: این شرکت همواره در راستای تأمین نهاده‌های کشاورزی با کیفیت و به موقع تلاش و برنامه ریزی لازم برای توزیع کودهای مورد نیاز فصل کشت آینده نیز انجام شده است.