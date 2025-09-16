دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با «عراقچی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید غلامرضا میرمحمدمیگونی» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ابیجان پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی دیدار و گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه ایران - ساحل عاج در زمینه‌های مختلف ارائه کرد.