۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با «عراقچی»

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید غلامرضا میرمحمدمیگونی» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ابیجان پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی دیدار و گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه ایران - ساحل عاج در زمینه‌های مختلف ارائه کرد.

کد خبر 6591670
نفیسه عبدالهی

