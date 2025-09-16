سفر به وین با دستاوردهای مهم به پایان رسید؛ گامی مثبت برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان سفر به وین و سخنرانی در شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: به لطف خدا سفر خوبی بود و اقدامات مثبتی انجام شد. از سفرا، به‌ویژه سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در اتریش و نمایندگی کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی که میزبانی شایسته‌ای داشتند و نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: با توجه به شرایطی که جریان‌های آمریکایی و صهیونیستی با عملیات روانی، رسانه‌ای، سیاسی و فشارهای گسترده علیه کشورمان دنبال می‌کنند، حضور ما در این مقطع زمانی ضروری بود. لازم بود در صحنه حضور داشته باشیم تا با بیان حقایق، وضعیت کشورمان را تشریح کنیم و مهم‌تر از همه، آسیب‌هایی را که به حقوق بین‌الملل، نظام پادمانی و آژانس وارد شده، مطرح کنیم.

اسلامی اضافه کرد: این حضور و بیان حقایق موجب شد صحنه خالی نباشد و روایت یک‌سویه‌ای که تلاش می‌کند ایران را غیرنظارتی و دارای انحراف در برنامه هسته‌ای معرفی کند، بی‌پاسخ نماند.

معاون رییس جمهور بیان کرد: نکته مهم دیگر توافقی است که با آژانس حاصل شد. تا پیش از این، کشورهای اروپایی همکاری ایران با آژانس را یکی از شروط اصلی خود عنوان می‌کردند. اما درست از لحظه‌ای که توافقنامه میان وزیر محترم امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس امضا شد، شاهد مواضع جدید و تندتری از سوی آنان بودیم.

اسلامی ادامه داد: در این چارچوب، تأکید ما بر ضرورت تعریف رویه‌ای جدید در نظام پادمانی است؛ چرا که تاکنون چنین سازوکاری پیش‌بینی نشده بود. به ویژه باید مشخص شود در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای یک کشور مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد، نظام بازرسی چگونه باید عمل کند. به ویژه که ما قانون مجلس شورای اسلامی را نیز داریم که باید در چارچوب این قانون عمل کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت، این سفر، بیانیه‌، سخنرانی و قطعنامه ارائه شده، گام مثبتی برای کشور بود. از همه همکاران در سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.