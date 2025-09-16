صیانت مستمر و هوشمند لازمه حفظ سرمایه انسانی در نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی عصر سهشنبه در جمع فرماندهان انتظامی استان، با اشاره به جایگاه مهم و حساس کارکنان نیروهای مسلح، حفظ سلامت ساختار انسانی را یکی از اولویتهای کلیدی دانست و بر ضرورت صیانت مداوم، هدفمند و مبتنی بر آموزشهای روز تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جذب نیروی جدید بهویژه با کیفیت مورد انتظار، کار آسانی نیست، نیروی انسانی موجود را مهمترین سرمایه سازمانهای نظامی عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به حفظ و تقویت این سرمایه شد.
در ادامه، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران، مقابله با نفوذ عناصر سیاسی و اقتصادی در بدنه نیروها را از الزامات جدی در حوزه صیانت دانست و تصریح کرد: برخی ارتباطهای پنهان میتوانند زمینهساز بروز فساد باشند که باید با سازوکارهای دقیق شناسایی و خنثی شوند.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که نمیتوان برای همه کارکنان نسخه واحد صیانتی تجویز کرد، گفت: بلکه باید متناسب با موقعیت شغلی و شخصیت هر فرد، بستههای آموزشی و پیشگیرانه اختصاصی طراحی و اجرا شود.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران، بخش قابل توجهی از تخلفات را ناشی از عدم آشنایی با قوانین و دستورالعملها دانست وگفت: آموزش هدفمند، کاربردی و مستمر در این زمینه میتواند تا حد زیادی از بروز جرایم جلوگیری کند.
