زارعی: آمار جرایم در نیروهای مسلح مازندران بسیار پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی شامگاه شنبه در جمع کارکنان انتظامی شهرستان نور تأکید کرد: وضعیت جرایم در نیروهای مسلح استان بسیار پایین بوده و این امر نشان‌دهنده پاکی و سلامت بالای کارکنان است

وی یادآور شد: مراقبت مستمر و پیشگیری از انحرافات و خطاهای احتمالی همکاران، از وظایف مهم نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام زارعی افزود: کارکنان موظف‌اند هرگونه انحراف را به مراجع صیانتی معرفی کنند تا با جرائم عمدی که شایسته شأن نیروهای مسلح نیست، برخورد شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که سپردن کار به افراد فاقد تخصص، مفقودی سلاح و مهمات بدون گزارش، ترک فعل و کتمان حقیقت، جرم محسوب شده و مجازات دارد.

رئیس سازمان قضایی استان مازندران تاکید کرد: فرماندهان باید از تفسیر سلیقه‌ای دستورالعمل‌ها در اعمال تنبیهات خودداری کنند، زیرا این موضوع موجب تبیعض و بی‌عدالتی می‌شود.

زارعی همچنین بر اهمیت توجه به رفاه و حقوق کارکنان نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: پرداخت حقوق متناسب با جایگاه و زحمات کارکنان، به همراه رفع دغدغه‌هایی مانند مسکن، خودرو، ازدواج و تحصیل فرزندان، زمینه خدمت بهتر و مستمر را فراهم می‌کند.