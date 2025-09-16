دستگیری سارق خودرو در تعقیب و گریز گشت ویژه پلیس در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: مأموران گشت عملیات ویژه پلیس آگاهی استان گلستان در حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از استعلام از سامانه جامع پلیس آگاهی مشخص شد خودروی مورد نظر سرقتی است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: بلافاصله مأموران دستور توقف به راننده خودروی سرقتی دادند که این فرد با مشاهده پلیس متواری شد و در نهایت پس از چند دقیقه تعقیب و گریز پلیسی، مأموران موفق به توقف خودرو شدند.

حسام اظهار کرد: در این عملیات یک نفر سارق که راننده این خودروی سرقتی بوده دستگیر و علاوه بر خودروی سرقتی، یک دستگاه گوشی سرقتی نیز از وی کشف شد.

وی افزود: فرد مورد نظر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.