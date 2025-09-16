استاندار هرمزگان: آموزش سرمایه اصلی توسعه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین «زنگ اول» و آغاز سال تحصیلی جدید با حضور محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در شهرک مروارید برگزار شد.

استاندار هرمزگان در این مراسم با تأکید بر اهمیت آموزش، گفت: راه قدرت و توسعه کشور از مسیر آموزش می‌گذرد و تحولات بنیادین در نظام آموزشی کشور ضروری است تا سرمایه‌های انسانی به‌عنوان پیشران توسعه، تحت یک نظام آموزشی صحیح رشد کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های شرکت پالایش نفت بندرعباس در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی افزود: پالایشگاه در مدرسه‌سازی، مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری پیشگام بوده و امروز الگویی ارزشمند برای کشور فراهم کرده است.

وی همچنین یادآور شد: استان هرمزگان با مشارکت مردم و قوا و بخش‌های اقتصادی، در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش حرکت‌های اساسی انجام داده و نهضت آموزش ادامه دارد.

استاندار هرمزگان در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: «به آینده‌سازان کشور افتخار می‌کنیم و تلاش جمعی ما فراهم کردن فضایی امن، آرام و با بهره‌وری بالا برای رشد و پیشرفت شماست.

در بخشی دیگر از این مراسم، با حضور استاندار هرمزگان، از خانواده شهید آذرآبادگان تجلیل شد این شهید معزز در حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیده بود.