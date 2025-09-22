به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین توزیع ۵۲ هزار بسته تحصیلی ویژه دانشآموزان استان گفت: مدرسهسازی و ترویج فرهنگ مدرسهیاری اقدامی ارزشمند و عدالتمحور است که باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
استاندار هرمزگان افزود: مدرسهسازی اقدامی ماندگار و ارزشمند است که در کنار آن فرهنگ مدرسهیاری باید استمرار یابد تا زمینه بهرهمندی دانشآموزان مناطق مختلف از آموزش عادلانه فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت نهادینه شدن این فرهنگ اجتماعی در جامعه افزود: همه آحاد مردم باید در این مسیر نقشآفرین باشند تا استعداد هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات و کمبود امکانات نادیده گرفته نشود.
استاندار هرمزگان مدرسهسازی و کمک به فرآیند آموزش را بخشی از گفتمان انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: با ترویج این فرهنگ میتوان عدالت آموزشی را در سطح استان نهادینه و آیندهای روشن برای فرزندان این مرز و بوم رقم زد.
