  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

رایزنی‌های وزیر صمت با مقامات بلندپایه افغانستان

رایزنی‌های وزیر صمت با مقامات بلندپایه افغانستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان امروز در دومین روز سفر خود به افغانستان، با مسئولان بلندپایه حکومت افغانستان دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک امروز با ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه و وزرای صنعت و تجارت، انرژی و آب، معادن و فوائد عامه افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار از مواضع افغانستان درباره جنگ دوازده روزه کشورمان با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت: برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور فرصت خوبی برای ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های ریلی و جاده‌ای است.

توسعه همکاری‌های بانکی، استفاده از زیرساخت‌های چابهار و افزایش جابجایی کالا از طریق خط آهن خواف- هرات و همکاری در حوزه معدن از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان روز گذشته وارد کابل شد و در ادامه برنامه‌های خود قرار است به شهر صنعتی هرات سفر کند.

کد خبر 6591899
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها