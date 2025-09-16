به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی بعدازظهر سهشنبه در نشست با فعالان انجمنهای هنری و جمعی از هنرمندان قم، ظرفیتهای این استان را فراتر از حوزه نشر و چاپ دانست و اظهار کرد: قم علاوه بر پیشتازی در صنعت نشر، در تمامی رشتههای هنری صاحب نام و اثر است و هنرمندان آن با نوآوری و خلاقیت آثار ارزشمندی خلق کردهاند.
وی با بیان اینکه اخلاقمداری، شاخص متمایز هنرمندان قم است افزود: توجه ویژه جامعه هنری این استان به مبانی معنوی، سبب شده فضای هنر در قم از اصالت و قداست ویژهای برخوردار باشد و این ویژگی آن را از بسیاری نقاط کشور متمایز کند.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت ارشاد با تاکید بر ضرورت حمایتهای جدی از هنرمندان قمی ادامه داد: شماری از هنرمندان این استان تواناییهایی در سطح بینالمللی دارند و تنها نیازمند ایجاد زیرساختها و بسترهای مناسب برای حضور در صحنههای ملی و جهانی هستند.
احمدی تصریح کرد: اگر شرایط لازم برای بروز و ظهور استعدادها فراهم شود، هنرمندان قم میتوانند در تمامی رشتههای هنری در عرصه بینالمللی بدرخشند.
وی، تأثیر فضای دینی و معنوی قم را بر زیست هنری این استان یادآور شد و گفت: مجاورت با حوزههای علمیه و مراکز دینی، در شکلگیری شخصیت اخلاقی هنرمندان نقشی تعیینکننده داشته و این امر از شاخصههای برجسته هنر قم به شمار میآید.
در این نشست، جمعی از مدیران انجمنهای هنری و هنرمندان استان قم نیز به بیان دغدغهها، مطالبات و پیشنهادهای خود در حوزه فرهنگ و هنر پرداختند.
