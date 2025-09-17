به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه سه‌شنبه در نشست مدیران مدارس سمپاد استان سمنان در محل آموزش و پرورش مرکز استان با تأکید بر اهمیت وحدت رویه و برنامه‌ریزی علمی، خواستار تشکیل جلسات منظم ماهیانه، توانمندسازی نیروی انسانی و توجه ویژه به کیفیت‌بخشی آموزشی و امتحانات نهایی شد.

وی در ادامه با قدردانی از زحمات مدیران این مدارس به ویژه در مواجهه با انتظارات بالای اولیا دانش‌آموزان، بر لزوم درک متقابل و قدردانی از این قشر پرتلاش، تأکید و اظهار داشت: هوای هم‌نوعی و اتحاد بین شما مدیران مدارس استعدادهای درخشان بسیار ضروری است و اگر شما با یکدیگر متحد باشید، پشتیبانی اداره‌کل نیز از شما بسیار قوی‌تر خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تشکیل جلسات منظم ماهیانه و گردشی با حضور مدیران این مدارس را یکی از اولویت‌های اصلی برشمرد و پیشنهاد داد که نمایندگانی از مدیران نیز در جلسات کمیته کیفیت‌بخشی مدارس خاص در اداره‌کل حضور یابند تا درباره چالش‌هایی مانند پایش و آزمون‌ها به‌صورت مشترک تصمیم‌گیری شود.

وی موضوع توانمندسازی نیروی انسانی را از دیگر مصوبات جلسات گذشته، عنوان و بر اجرایی‌کردن آن از طریق ایجاد دبیرخانه‌های تخصصی دروس در مدارس مختلف با مشارکت مدارس نمونه دولتی و شاهد تأکید کرد.

شریفی هم‌چنین با اشاره به اثرگذاری ۶۰ درصدی امتحانات نهایی در کنکور سراسری، از مدیران خواست تا برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای ارتقای نمرات این امتحانات در دستور کار قرار دهند.

وی یادآور شد: رقابت اصلی دانش‌آموزان امروز در امتحانات نهایی است و اگر می‌خواهید دانش‌آموزان‌تان در کنکور موفق باشند، باید تمام تمرکز را بر ارتقای معدل و نمرات خردادماه بگذارید.

شریفی با اشاره به شروع زودهنگام سال تحصیلی برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم، بر تقویت مهارت‌آموزی به موازات دروس نظری و توجه به نقش بی‌بدیل دوره اول متوسطه در موفقیت‌های آتی دانش‌آموزان تأکید کرد.