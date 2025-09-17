به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در بیست و ششمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: دشمن نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه هزینه‌های سنگین‌تری را متحمل شد.

چهار خواست شکست‌خورده دشمن از دیدگاه زاکانی

وی با برشمردن خواسته‌های دشمن، گفت: اولین خواست دشمن، تعطیلی حوزه هسته‌ای بود که محقق نشد. دومین خواسته، محدودیت موشکی ایران بود که نه تنها محقق نشد، بلکه ما به فکر افزایش قابلیت‌های موشکی خود افتادیم. سومین خواسته، تسلیم ملت ایران بود که با انسجام و مقاومت بیشتر مردم مواجه شد و چهارم، هدف گیری نظام بود که در آن نیز شکست خوردند.

زاکانی با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و اسرائیلی، افزود: آن‌ها حتی به حداقل خواسته‌های خود نیز نرسیدند و این یک پیروزی قطعی برای ایران بود. اگرچه ما دچار غافلگیری شدیم و شهدایی تقدیم کردیم، اما دشمن پس از چند روز، احساس شکست کرد و به دنبال خاتمه جنگ بود.

شهردار تهران به نقل از عراقچی، اشاره کرد: وزیر خارجه ترکیه در شب حمله، پیامی از آمریکا منتقل کرد مبنی بر اینکه آمریکا خود را سهیم در جنگ اسرائیل با ایران نمی‌داند و اگر ایران به پایگاه‌های آمریکا حمله کند، پاسخ خواهد داد. اما پس از چندی ادبیات آمریکا به سرعت تغییر کرد و نهایتاً آنها درگیر شدند.

پاسخ موشکی ایران؛ تحقیر بی‌سابقه برای اسرائیل و آمریکا

وی با تأکید بر شکست‌های راهبردی دشمن، گفت: برای اولین بار، کشوری پس از هجوم اسرائیل، قابلیت پاسخگویی پیدا کرد و این پاسخ‌ها به گونه‌ای بود که دشمن را به استیصال کشاند. آن‌ها چنین تحقیر و مواجهه سنگینی را هرگز تجربه نکرده بودند.

زاکانی افزود: ما آسیب دیدیم، اما شکست نخوردیم؛ ما پیروز شدیم و دشمن شکست خورد. دشمن نمی‌تواند برای خود روایت پیروزی داشته باشد. اگرچه ضعف‌هایی داشتیم، اما قابلیت‌هایی داشتیم که در مقابل دو ارتش اتمی، سربلند کردیم.

شهردار تهران با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در منطقه، گفت: این جنگ، پارادایم ذهنی بسیاری از مسئولین کشورها را تغییر داد و موقعیت ایران را بالاتر برد، در حالی که اسرائیل و آمریکا سقوط کردند.

وی با تجلیل از شهدا و رزمندگان نبرد با اسرائیل گفت: رزمندگان ما در آن ۱۲ روز، با وجود مجروحیت، حاضر به ترک پایگاه‌ها نشدند و افتخار آفریدند. درود می‌فرستیم به این نیروهای خودباور، متکی بر ایمان و متخصص، و به ملتی که چنین فرزندانی دارد.

مدیریت بحران تهران؛ از آواربرداری تا برنامه‌ریزی برای «بدترین سناریو»

زاکانی سپس با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در پی حوادث اخیر، به تشریح جزئیات اقدامات صورت گرفته پرداخت و گفت: ۹۵ درصد از آسیب‌های منازل مسکونی در کشور در تهران متمرکز بود.در حالی که در سایر شهرها مانند آستانه اشرفیه تنها ۱۰ واحد نیاز به تخریب و نوسازی دارد، که نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد پایتخت با سایر شهرهای آسیب‌دیده است.

زاکانی با توضیح نقش مدیریت شهری در ساعات اولیه حادثه گفت: شهرداری تهران به عنوان مسئول میدان، هماهنگی تمامی عملیات از جمله آتش‌نشانی، امداد و نجات، آواربرداری و خدمات‌رسانی را تا زمانی که هیچ عنصر انسانی زنده یا مجروحی در صحنه نبود، بر عهده داشت. پس از آن، مسئولیت به دیگر دستگاه‌ها واگذار شد.

برای ۶ ماه جنگ در تهران برنامه‌ریزی کرده بودیم

شهردار تهران از طراحی سناریوهای مختلف برای مقابله با بحران‌های احتمالی خبر داد و افزود: ما از فردای همان حادثه، جلسه تشکیل دادیم و خود را برای ۶ ماه جنگ مستمر آماده کردیم. حتی برای سناریوی بدترین حالت، یعنی فروپاشی کامل زیرساخت‌های شهر مانند آب، برق و گاز، برنامه‌ریزی داشتیم. خوشبختانه آنچه اتفاق افتاد، در محدوده سناریوهای اولیه ما بود.

زاکانی سپس با ارائه آمار دقیقی از روند بازسازی‌ها، اعلام کرد: این موفقیت‌ها با یک مدل جدید مبتنی بر ظرفیت‌های خود شهر و بدون دریافت حتی یک ریال از دولت محقق شده است.

از رقابت انتخاباتی تا وحدت ملی؛ رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور تمام ایران است

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وحدت ملی پرداخت و گفت: رقابت ما با آقای پزشکیان در انتخابات جدی بود، اما پس از انتخاب مردم، رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور تمام ایران است و همه باید برای موفقیت او و برداشتن بار سنگین اجرایی کشور تلاش کنیم. ما باید بیاموزیم که هم رقابت جدی داشته باشیم و هم رفاقت جدی.

زاکانی با تأکید بر پیوند ناگسستنی اسلام و ایران، اظهار داشت: امروز ایران یعنی اسلام و اسلام یعنی ایران.پرچمی که در ایران برافراشته شده، زمینه‌ساز ظهور و تمدن نوین اسلامی است. بنابراین اولین مسئولیت ما ساختن ایران با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.

وی با انتقاد از مواضع غرب، گفت: برخی تلاش می‌کنند ثابت کنند برای غرب خطرناک نیستیم، در حالی که این غرب است که با جنایت‌هایش در طول تاریخ و حمایت از رژیم صهیونیستی، باید خود را به ملت‌ها ثابت کند. آنها حق ندارند درباره حقوق بشر یا حقوق زنان اظهارنظر کنند. ما نیازمند زنگارزدایی از ذهن‌های خود و حرکت بر اساس الگوی مستقل خود هستیم.

چهار محور انسجام ملی؛ اسلام، ایران، خدمت به مردم و ولایت فقیه

علیرضا زاکانی، در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم وحدت ملی، چهار محور اصلی انسجام و وفاق در کشور را تشریح کرد، وی محور اول را اسلام ناب عنوان کرد و گفت: اسلام دینیست که برای ادیان دیگر احترام قائل است و به آن‌ها امکان حضور در مجلس را می‌دهد، اسلامی که وحدت بین شیعه و سنی را دنبال می‌کند و همه اقوام را زیر چتر خود گرد آورده است. این وحدت در دفاع مقدس رخ داد و تنها لطف خدا بود که توانست قلب‌های مردم را اینچنین به هم پیوند بزند.

وی ویژگی دوم را ایران دانست و افزود: ایران امروز یعنی اسلام و اسلام یعنی ایران. این دو به قدری در هم آمیخته‌اند که قابل جدا شدن از یکدیگر نیستند. ایران امروز حرم است و هرکس که خود را مسلمان می‌داند، باید بیش از همه فدای ایران شود، چرا که پرچمی که در ایران برافراشته شده، زمینه‌ساز ظهور و تمدن نوین اسلامی است. اولین مسئولیت ما ساختن ایران و تبدیل آن به الگویی پیشرفته بر اساس اندیشه ایرانی-اسلامی است.

شهردار تهران خدمت به مردم را سومین ویژگی ذکر کرد و اظهار داشت: وفاق ما بر سر خدمت به مردم است. همه قوا و نهادها، اعم از قضائی، تقنینی و اجرایی، باید یکپارچه قیام کنند و بار مردم را بردارند. شهرداری نیز سهم خود را در این زمینه انجام می‌دهد. آنچه مهم است، برداشته شدن بار از دوش مردم است.

زاکانی ولایت مطلقه فقیه را به عنوان چهارمین ویژگی بنیادین معرفی و خاطرنشان کرد: همان‌طور که امام (ره) فرمود، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. تجربه ۴۴ ساله انقلاب نشان داده که ادامه مسیر ما در گرو تبعیت از حکمت ولی امر است. اگر رهبری معظم انقلاب نبود، بلایی که بر سر ما می‌آوردند و تفرقه‌ای که می‌انداختند، قابل تصور نبود، همان‌طور که در فتنه‌های ۷۸، ۸۸ و ۱۴۰۱ شاهد بودیم. این چهار ویژگی (اسلام، ایران، مردم و رهبری) قابل تفکیک از هم نیستند و لنگرگاه ملت ایران هستند.

توصیه زاکانی به دانشجویان؛ نقد منطقی کنید و از گذشته عبرت بگیرید

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقد منطقی، خطاب به دانشجویان گفت: جریان دانشجویی باید در موضع منتقد بنشیند و با منطق درست نقد کند. ما باید از گذشته عبرت بگیریم. برخی از مشکلات امروز، مانند ناترازی در حوزه برق، نتیجه کاهلی در دهه ۹۰ است. در مورد برجام، گزارش دقیق مجلس کاملاً درست بود، اما به آن توجه نشد و امروز باید مسببان آن پاسخگو باشند.

موضع قاطع در برابر غرب؛ آن‌ها باید ثابت کنند برای جهان خطرناک نیستند

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به روابط با غرب پرداخت و گفت: ما با دشمن گفتگو می‌کنیم، اما باید کاملاً هوشمند باشیم. آمریکا و اروپا که خود دستشان به خون ملت‌ها آلوده است و پایه‌گذار رژیم صهیونیستی هستند، چگونه می‌خواهند درباره حقوق بشر صحبت کنند؟ آن‌ها باید ثابت کنند که برای مردم جهان خطرناک نیستند. ما باید بر پای خود اعتماد کنیم و بر اساس خودباوری و ایمان حرکت کنیم.

زاکانی با اشاره به حوادث اخیر، افزود: دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا این وحدت ملی را بشکند. کسانی که تحت عنوان اقتصاددان یا گروه‌های سیاسی، ذلت در مقابل بیگانه را دیکته می‌کنند، به مقاصد دشمن کمک می‌کنند. ما باید هوشمند باشیم، دعوا نکنیم، اما فراست داشته باشیم و بدانیم چه شرایطی در حال رخ دادن است.

تأکید بر نشاط و تفوق فکری جوانان بسیجی

شهردار تهران در ادامه به خاطره‌ای از دیدار با مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که جوانان بسیجی باید دارای «نشاط» باشند و این نشاط زمانی حاصل می‌شود که آنان در عرصه‌های علمی و فکری به «تفوق و چیرگی» دست یابند و صاحب «فکر پیشرو» باشند.

دفاع از عملکرد شهرداری و ارائه آمارهای اقتصادی

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از عملکرد اقتصادی مدیریت شهری ششم، به ارائه آمار و ارقامی از عملکرد بودجه‌ای شهرداری در ادوار مختلف پرداخت. وی ادعا کرد علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی و تورم بالا، تحقق اعتبارات در دوره فعلی (۱۴۰۰-۱۴۰۴) به ۱۳۰ درصد رسیده که در مقایسه با ادوار گذشته رشد چشمگیری داشته است. شهردار تهران همکاری و همدلی مجموعه مدیریت شهری را دلیل اصلی این موفقیت‌ها عنوان کرد.

راه‌اندازی تاکسی اینترنتی ویژه بانوان

شهردار تهران از راه‌اندازی سرویس تاکسی اینترنتی «شهرزاد» به صورت آزمایشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این خدمت به زودی به صورت ویژه در اختیار بانوان نیز قرار گیرد.

مواجهه حکیمانه با موضوع حجاب و عفاف

زاکانی در پاسخ به سوالاتی درباره حجاب، با تأکید بر اینکه حجاب یک حکم شرعی و غیرقابل تغییر است، گفت: اما نوع مواجهه ما با این موضوع باید به گونه‌ای باشد که افراد را به سمت حجاب و عفاف سوق دهد و از بی‌بندوباری دور کند.

وی در پایان گفت: اساس بر «مواجهه درست» است و در کنار آن، دستگاه‌های مربوطه باید با سازمان‌هایی که مبلغ بی‌بندوباری هستند، برخورد و صیانت کنند. با عمل صحیح و پاسخگویی به نیازهای مردم، می‌توان مسیر جامعه را به سمت درست بازگرداند.