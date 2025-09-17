  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

برگزاری نهمین کارگاه آنلاین احکام شرعی ویژه بانوان

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نهمین کارگاه آنلاین «احکام بانوان» را ویژه خواهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نهمین کارگاه آنلاین «احکام بانوان» را ویژه خواهران برگزار می‌کند.

این دوره با تدریس خانم قائمی، از ۱ مهرماه ۱۴۰۴ به مدت پنج هفته، روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷ به صورت رایگان و آنلاین برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در صورت ثبت‌نام و حضور در حداقل چهار جلسه، گواهی پایان‌دوره دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۷ مهرماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام و آشنایی با سرفصل‌ها به پایگاه اینترنتی مرکز آموزش‌های کاربردی به نشانی el.balagh.ir/course/237 مراجعه کنند.

