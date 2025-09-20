به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی دوره آموزشی «رهیافت‌های تربیتی و آموزشی در نهج‌البلاغه» را برگزار می‌کند.

این دوره با تدریس حجت‌الاسلام سیدحسین عبادی، از روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴، به مدت چهار هفته، هر هفته روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷، به‌صورت آنلاین و رایگان برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام و حضور در حداقل سه جلسه، گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد. مهلت ثبت‌نام تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

لینک ورود به کلاس آنلاین از طریق اینجا امکان پذیر است.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات تکمیلی و ثبت‌نام از طریق وبگاه مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی اقدام کنند.