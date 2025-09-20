  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

دوره آموزشی «رهیافت‌های تربیتی و آموزشی در نهج‌البلاغه» برگزار می شود

دوره آموزشی «رهیافت‌های تربیتی و آموزشی در نهج‌البلاغه» برگزار می شود

دفتر تبلیغات اسلامی دوره آموزشی «رهیافت‌های تربیتی و آموزشی در نهج‌البلاغه» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی دوره آموزشی «رهیافت‌های تربیتی و آموزشی در نهج‌البلاغه» را برگزار می‌کند.

این دوره با تدریس حجت‌الاسلام سیدحسین عبادی، از روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴، به مدت چهار هفته، هر هفته روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷، به‌صورت آنلاین و رایگان برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام و حضور در حداقل سه جلسه، گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد. مهلت ثبت‌نام تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

لینک ورود به کلاس آنلاین از طریق اینجا امکان پذیر است.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات تکمیلی و ثبت‌نام از طریق وبگاه مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی اقدام کنند.

کد خبر 6592756
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها