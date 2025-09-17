به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سی‌وچهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور که به دعوت سیدجواد حسینی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان بهزیستی، در سالن جلسات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگزار شد، گفت: نباید نسبت به محله‌محوری غفلت کنیم؛ محلات، کوچک‌ترین رکن شهرها هستند و بسیاری از نقاط ضعف اگر در محلات مطرح شود، اجرایی خواهد شد و نتایج مطلوبی به‌همراه دارد.

وی افزود: ۲۴ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند؛ بنابراین در کنار شهرداری‌ها باید دهیاری‌ها نیز در فرآیند مناسب‌سازی مورد توجه قرار گیرند

نصرتی با اشاره به لزوم دسترسی بهینه معلولان به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: مسیرهای پیاده‌راه و اماکن عمومی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که معلولان بتوانند به‌راحتی از خدمات شهری استفاده کنند.

وی تأکید کرد: با بروزرسانی مستمر موضوعات و انتخاب مسیر صحیح، می‌توان از بروز اشتباهات جلوگیری کرد؛ چرا که فرصت خطا نداریم. به گفته وی، یکی از ۱۴ شاخص ارزیابی معاونان عمرانی استانداری‌ها مربوط به مناسب‌سازی و به‌ویژه ساخت مدارس جدید است.

نصرتی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در موضوعات مختلف دخیل‌اند و باید از آن‌ها بخواهیم تا با تعریف درست و کنترل صحیح، مباحث مناسب‌سازی اجرایی شود..

وی افزود: اگرچه شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست، اما نباید از موضوعاتی با این سطح اهمیت، ساده عبور کرد.

در ادامه جلسه، وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور، با بیان اینکه هر شهرداری باید بر اساس امکانات خودش ارزیابی شود، تأکید کرد: شهرهای کوچک مقیاس و کلان‌شهرها باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند و سرمایه‌گذاری بر ساختمان‌های فاقد امکان مناسب‌سازی منطقی نیست. وی همچنین از اتصال به پنجره واحد زمین و الزام مناسب‌سازی در پروانه‌های ساختمانی جدید خبر داد و گفت تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی برای نظارت دقیق‌تر امضا شده است.

این جلسه به‌منظور اجرای ماده ۳ قانون حمایت از معلولان و بررسی وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قبال مواد ۴ و ۵ این قانون و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی آن برگزار شد.