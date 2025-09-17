جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های عضو این شورا در وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌ها و نهادهای حاضر ضمن تایید پیشنویس دستورالعمل "نسبت‌های مالی لازم الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی" موضوع جز (۲-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بر اهمیت این دستورالعمل جهت تکمیل زیست‌بوم تضمین تاکیده کرده و نقطه نظرات خود را پیرامون آن بیان نمودند.

همچنین دستورالعمل "نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور" به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و با استناد به ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تایید حاضرین در جلسه شورا رسید.

در این جلسه، اعضا و حاضران با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص صدور ضمانتنامه دولتی، به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند.