۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

هلاکت ۲ نفر از اشرار مسلح در منطقه کویری حلوان

سخنگوی فراجا از هلاکت ۲ نفر از اشرار مسلح در منطقه کویری حلوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظر المهدی سخنگوی فراجا گفت: با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک که صبحگاه امروز ۲۶ شهریور درحوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس صورت گرفت، خوشبختانه ۲ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

سخنگوی فراجا افزود: در این عملیات، علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر و سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت جا مانده از اشرار نیز کشف و ضبط شد.

سردار منتظر المهدی در پایان گفت: همکاران من در حال پاکسازی منطقه هستند و اقدامات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

