پلیس عطاری فروشنده شربت و قرص غیرمجاز در شیروان را پلمب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فروش انواع شربت‌ها و قرص‌های غیرمجاز در یکی از عطاری‌های شهر شیروان، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی واحد صنفی متخلف در یکی از خیابان‌های شهر شدند و با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از این محل، ۲ لیتر انواع شربت غیرمجاز و ۷۳۵ عدد قرص روانگردان کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان شیروان تصریح کرد: واحد صنفی متخلف پلمب شد و یک نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد