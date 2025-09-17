  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

تأکید رئیس سازمان زندان‌ها بر شفاف‌سازی در بنیاد تعاون زندانیان

رئیس سازمان زندان‌ها در دیدار با مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان بر لزوم شفاف‌سازی امور مالی، توسعه اشتغال مولد برای زندانیان و استفاده از مدیران جوان و خلاق در این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنیاد تعاون زندانیان کشور، غلامعلی محمدی ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با حضور در بنیاد تعاون زندانیان کشور با ضیایی فرد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور دیدار و گفتگو کرد.

عضو هیات مدیره بنیاد در این دیدار گفت: در دوره جدید، شفاف سازی امور مالی و انجام کلیه امور بصورت درست و سالم و در جهت توسعه اشتغال مولد برای زندانیان که وظیفه ذاتی بنیاد است، صورت پذیرد.

محمدی خاطر نشان کرد: از مدیران جوان، خلاق و خوش فکر در بنیاد استفاده نمائید تا در جهت رسیدن به اهداف عالیه بنیاد از انگیزه کافی برخوردار باشند.

ریاست سازمان زندان‌ها در پایان به ارتقا سلامت امور اداری و مالی در بنیاد تاکید کرد.

ضیایی فرد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور نیز از مساعدت‌های ریاست سازمان زندان‌ها تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد یک ماهه بنیاد به دکتر محمدی ارائه کرد و گفت: با تلاش و همکاری کارکنان بنیاد و سازمان زندان‌ها، انشاالله به اهداف بنیاد و ارتقا جایگاه آن برسیم.

مهدیه حسن نائینی

