مدیرعامل جدید بنیاد تعاون زندانیان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل جدید بنیاد تعاون زندانیان با حضور اعضا هیأت مدیره و همچنین معاونین و مدیران ستاد برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیات قرآن کریم و سخنرانی عارف نوروزی (ریاست هیأت مدیره بنیاد) آغاز و با صحبت‌های علی اصغر جهانگیر، غلامعلی محمدی (اعضا هیأت مدیره) ادامه پیدا کرد.

ناصر جعفر قلی نیز به بیان دیدگاه خود و تلاش برای برداشتن قدمی رو به جلو در دوران مدیر عاملی، وظیفه و مسئولیت خویش را اینگونه عنوان نمود.

محمود ضیایی فرد نیز با بیان اینکه مسئولیت و وظیفه سنگینی را بر عهده گرفته است خاطر نشان کرد: از پرسنل بنیاد برای ارتقا سطح کاری استفاده خواهد کرد و اعتقادی به نیروی خارج از بنیاد ندارد و همچنین به جوان گرایی در سطح مدیران بنیاد خواهد پرداخت و تلاش می‌کند با این دید، روحیه پرسنل برای پیشرفت بنیاد افزون‌تر و کارایی آنها نیز افزایش یابد.

در ادامه مهدیار انصاری به عنوان نماینده مدیران بنیاد از زحمات ناصر جعفرقلی تشکر و برای محمود ضیایی فرد آرزوی موفقیت کرد.

در آخر حکم انتصاب محمود ضیایی فرد که توسط حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است، توسط غلامعلی محمدی (ریاست سازمان زندان‌ها و عضو هیأت مدیره بنیاد) قرائت و تقدیم ایشان شد و از زحمات ناصر جعفرقلی با ارائه لوح تقدیر توسط عارف نوروزی (ریاست هیأت مدیره بنیاد) تجلیل شد.