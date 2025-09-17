به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
در این جلسه حمید شرفی دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات اظهار داشت: راهبردها و کلیاتی که استاندار و هیئت عالی نظارت مطرح میکنند مبنای کار خواهد بود و برگزاری یک انتخابات شفاف، درست، دقیق و قانونمند در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه انتخابات شوراها در کرمانشاه بهصورت الکترونیکی برگزار میشود، افزود: در این فرآیند امکان خطا به حداقل رسیده و حتی احراز هویت رأیدهندگان نیز از طریق اثر انگشت و بیومتریک انجام خواهد شد و بنابراین رأی دادن به جای فرد دیگر غیرممکن است.
شرفی با اشاره به اینکه در کنار انتخابات الکترونیکی، سناریوی دستی نیز برای شرایط خاص پیشبینی شده است، ادامه داد: تجربه استفاده از سامانه «سیب» در استان وجود دارد و چالشهایی که در گذشته در موضوع سکونت رأیدهندگان وجود داشت، در این دوره با دقت بیشتری مدیریت خواهد شد.
رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان تأکید کرد: تدوین و ابلاغ آئیننامه اجرایی قانون انتخابات شوراها بسیار مهم است و باید با همکاری هیئت نظارت و هیئت اجرایی انجام گیرد، چراکه این موضوع میتواند در حوزههای امنیتی، اجتماعی و مشارکت اثرگذار باشد.
وی تأخیر در معرفی اعضای هیئتهای نظارت شهرستانها را از چالشهای دورههای پیشین دانست و گفت: در انتخابات الکترونیکی تا زمانی که ترکیب هیئتهای نظارت مشخص نباشد، فرآیندها پیش نمیرود و لازم است وزارت کشور در این زمینه تسریع کند.
شرفی همچنین از پیشبینی یکهزار و ۹۰۶ شعبه اخذ رأی در سطح شهرها و روستاهای استان خبر داد و افزود: این تعداد متناسب با تغییرات جمعیتی و تقسیمات کشوری ممکن است تغییر کند، اما در نهایت با هماهنگی هیئت نظارت اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات گفت: بر اساس آمار دوره گذشته بیش از یک و نیم میلیون نفر در استان کرمانشاه واجد شرایط رأی دادن هستند، اما آمار دقیق پس از بررسیهای نهایی اعلام خواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات استان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل از ثبتنام، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، استعفای داوطلبان و سایر فرآیندها بهصورت مرحله به مرحله اطلاعرسانی خواهد شد تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود.
