انتخابات شوراها باید سالم، پرشور و بر پایه قانون برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: این نشست‌ها زمینه تعامل و هماهنگی لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری مردم فراهم می‌کند تا خروجی آن رضایت عمومی باشد.

وی با اشاره به اینکه عضو هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات شوراهاست، افزود: حجم بالای پرونده‌ها و شکایات و حتی سلب عضویت یا انحلال برخی شوراها نگران‌کننده است؛ چرا که شوراها نماد مردم‌سالاری هستند، اما به دلیل ضعف در آموزش، هدایت و نظارت، به این وضعیت رسیده‌اند.

یوسفی تصریح کرد: ساده‌ترین موضوع همچون انتخاب هیئت رئیسه شورا در برخی موارد به معضلی جدی تبدیل شده است. با توجه به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها در شرایط جدید، ثبت‌نام‌ها به صورت الکترونیکی خواهد بود و ترکیب هیئت‌های نظارت شهرستانی نیز تغییر کرده و افراد حقوقدان در آن حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: در قانون جدید، اگر فردی در هیئت نظارت استان رد صلاحیت شود، دیگر حق اعتراض به مرکز ندارد و این موضوع حساسیت تصمیم‌گیری‌ها را بیشتر می‌کند. بنابراین ملاک باید صرفاً قانون و استعلامات قانونی باشد و نه دیدگاه‌های جناحی یا سیاسی.

یوسفی خاطرنشان کرد: شوراها نقش اساسی در هدایت طرح‌های توسعه شهری دارند و بررسی طرح‌های جامع و تفصیلی می‌تواند میزان موفقیت و کارآمدی آن‌ها را مشخص کند. انتخاب افراد شایسته در این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تأکید کرد: قانون جدید شوراها تصریح کرده که هرگونه رد صلاحیت باید مستند و قانونی باشد. رعایت این موارد موجب افزایش مشارکت مردم و کاهش حاشیه‌های انتخاباتی خواهد شد.

یوسفی همچنین خواستار توجه استانداری به تأمین امکانات لازم برای هیئت‌های نظارت شهرستانی شد و افزود: باید از ورود فشارهای سیاسی در فرایند استعلام و بررسی صلاحیت‌ها جلوگیری شود.

وی در پایان گفت: هدف نهایی همه مسئولان، جلب رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است و برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، مسیر تحقق این هدف را هموار خواهد کرد.