برگزاری انتخابات شوراها نیازمند همکاری همه‌جانبه و شفافیت کامل است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه بر برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم، شفاف و با رعایت قوانین و مشارکت حداکثری مردم در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی استان کرمانشاه به ریاست خود، با حضور اعضای ستاد و هیئت عالی نظارت، بر ضرورت همکاری و همدلی تمام نهادهای مرتبط برای برگزاری انتخابات شفاف و پرشور تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت عالی نظارت، گفت: این نشست‌ها نقطه آغاز فعالیت ستاد انتخابات است تا مردم در جریان روندها قرار گیرند و با آگاهی لازم در انتخابات مشارکت کنند.

وی چهار اصل اساسی انتخابات شامل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت را مورد اشاره قرار داد و افزود: امنیت برگزاری انتخابات و امنیت روانی مردم تنها با مشارکت فعال تمام دستگاه‌ها، رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها محقق می‌شود. همچنین مشارکت مردم در انتخاب، نقش مؤثری در حل مسائل شهری و روستایی دارد و انتخاب آگاهانه، مسیر توسعه مناطق را هموار می‌کند.

حبیبی سلامت انتخابات را خط قرمز ستاد دانست و گفت: تمام دست‌اندرکاران باید بی‌طرفانه عمل کنند و کوچک‌ترین تخلف نیز قابل چشم‌پوشی نیست. وی اضافه کرد: ایجاد فضایی رقابتی و حضور افراد متخصص و دلسوز، زمینه انتخاب بهترین‌ها را برای مردم فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت آموزش و آمادگی زیرساخت‌ها، تصریح کرد: کمیته آموزش از همین حالا باید برنامه‌ریزی جدی انجام دهد و بسترهای الکترونیکی و فیبر نوری تا آخرین نقاط روستایی آماده باشد تا جمع‌آوری آرا بدون مشکل انجام شود.

حبیبی بر شفافیت پاسخگویی و ابلاغ به موقع دستورالعمل‌ها به فرمانداران و بخشداران تأکید کرد و گفت: هیچ یک از اعضای ستاد یا هیئت نظارت نباید در هیچ شرایطی جهت‌گیری سیاسی یا سوگیری داشته باشند و تمامی کانال‌های ارتباطی باید به منظور اطلاع‌رسانی سریع و هماهنگ ایجاد شود.

وی در پایان با ابراز امیدواری برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در استان و کشور، گفت: این انتخابات فرصتی برای ارتقا توسعه شهری و روستایی و افزایش سرمایه اجتماعی مردم است و باید با تمام توان و هماهنگی کامل انجام شود.

