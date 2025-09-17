به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی استان کرمانشاه به ریاست خود، با حضور اعضای ستاد و هیئت عالی نظارت، بر ضرورت همکاری و همدلی تمام نهادهای مرتبط برای برگزاری انتخابات شفاف و پرشور تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت عالی نظارت، گفت: این نشستها نقطه آغاز فعالیت ستاد انتخابات است تا مردم در جریان روندها قرار گیرند و با آگاهی لازم در انتخابات مشارکت کنند.
وی چهار اصل اساسی انتخابات شامل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت را مورد اشاره قرار داد و افزود: امنیت برگزاری انتخابات و امنیت روانی مردم تنها با مشارکت فعال تمام دستگاهها، رسانهها، احزاب و تشکلها محقق میشود. همچنین مشارکت مردم در انتخاب، نقش مؤثری در حل مسائل شهری و روستایی دارد و انتخاب آگاهانه، مسیر توسعه مناطق را هموار میکند.
حبیبی سلامت انتخابات را خط قرمز ستاد دانست و گفت: تمام دستاندرکاران باید بیطرفانه عمل کنند و کوچکترین تخلف نیز قابل چشمپوشی نیست. وی اضافه کرد: ایجاد فضایی رقابتی و حضور افراد متخصص و دلسوز، زمینه انتخاب بهترینها را برای مردم فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت آموزش و آمادگی زیرساختها، تصریح کرد: کمیته آموزش از همین حالا باید برنامهریزی جدی انجام دهد و بسترهای الکترونیکی و فیبر نوری تا آخرین نقاط روستایی آماده باشد تا جمعآوری آرا بدون مشکل انجام شود.
حبیبی بر شفافیت پاسخگویی و ابلاغ به موقع دستورالعملها به فرمانداران و بخشداران تأکید کرد و گفت: هیچ یک از اعضای ستاد یا هیئت نظارت نباید در هیچ شرایطی جهتگیری سیاسی یا سوگیری داشته باشند و تمامی کانالهای ارتباطی باید به منظور اطلاعرسانی سریع و هماهنگ ایجاد شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در استان و کشور، گفت: این انتخابات فرصتی برای ارتقا توسعه شهری و روستایی و افزایش سرمایه اجتماعی مردم است و باید با تمام توان و هماهنگی کامل انجام شود.
