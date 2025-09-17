  1. هنر
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

«یک حضور» به ملت رسید

نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی خط با عنوان «یک حضور» از جمعه ۲۸ شهریور در گالری پردیس سینمایی ملت افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی «یک حضور» از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز جمعه ۲۸ شهریور خواهد بود.

در نمایشگاه «یک حضور» ۴۹ اثر از ۳۲ هنرمند به نمایش در می آید.

گردآورنده این نمایشگاه نقاشی و نقاشی خط اکبر روشن‌خواه، طراح، خطاط و نقاش است که طی ۲۳ سال فعالیت هنری، برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی کشور را در کارنامه دارد.

علاقه مندان می‌توانند تا ۴ مهر و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع اتوبان هاشمی رفسنجانی، روبه‌روی کردستان، پردیس سینما گالری ملت، طبقه منفی ۲ دیدن کنند.

آزاده فضلی

