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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

رنکینگ اتحادیه جهانی - کرواسی

عرفان جرکنی و میثم دلخانی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

عرفان جرکنی و میثم دلخانی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

در مسابقات کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی به میزبانی کشور کرواسی دو ملی پوش کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابت ها تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم عرفان جرکنی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر یک سیف اله کورمان از قزاقستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر یک خوسنیدین اولیمبوف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میثم دلخانی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر صفر از سد اسلام جان بهرام اف از ازبکستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب اویبک شریبجانوف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این حریف در دور بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت. محمد کمالی در دور نخست مقابل دومنیک اتلینگر از کرواسی با توجه به عدم شرکت به پیروزی رسید، وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب دیگو چخیکوادزه از گرجستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد.

کد مطلب 6741018

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