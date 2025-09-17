انهدام ۳۵۷ پهپاد اوکراینی توسط نیروهای مسلح روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تأسیسات زیرساختی راه آهن مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵۷ پهپاد اوکراین سرنگون شد؛ یک قایق بدون سرنشین دشمن نیز در شمال غربی دریای سیاه نیز منهدم گردید.

وزارت دفاع روسیه در این باره افزود: کی‌یف طی ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۵۵۵ نیروی خود را در محورهای عملیاتی مختلف از دست داد.